San Francisco golea y acaba con el invicto de 21 partidos del Plaza Amador en la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los problemas defensivos de Plaza Amador continúan siendo evidentes: ha recibido 20 tantos en 9 partidos.

El invicto del tricampeón nacional llegó a su fin. El San Francisco FC mostró su mejor versión este sábado en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera y derrotó con autoridad 4-1 al Plaza Amador, poniendo punto final a una impresionante racha de 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota en la Liga Panameña de Fútbol.

El conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés fue contundente ante uno de los equipos más poderosos del campeonato y volvió a demostrar su fortaleza jugando en casa. La victoria también permitió a los monjes alcanzar los 13 puntos, la misma cantidad que tiene Plaza Amador, con ambos clubes liderando sus respectivas conferencias.

⚽🔥¡Continúa la acción de la Jornada 6! Repasamos las jugadas más importantes del San Francisco FC vs. Plaza Amador. pic.twitter.com/wi4Chu2Ip7 — Somos Fox Panamá (@SomosFox_PA) August 30, 2026

Para el Plaza Amador, la derrota representó el final de una extensa racha positiva que se mantenía desde el pasado 31 de enero, cuando cayó ante el Tauro FC en el primer clásico de la temporada 2026. Desde entonces, el equipo dirigido por Mario Méndez había acumulado 15 victorias y seis empates en partidos de liga.

Pero esa condición de invicto no fue suficiente para contener a un San Francisco que salió decidido a imponer condiciones en La Chorrera.

Los monjes volvieron a tomar ventaja temprano por sexta ocasión consecutiva y el encargado de hacerlo fue Ronaldo Dinolis.

El atacante sacó un remate desde media distancia que, aunque no parecía llevar demasiada potencia, contó con una gran colocación para superar al guardameta Samuel Castañeda y colocar el 1-0.

Castañeda regresó a la portería del Plaza Amador luego de que Marcos Allen defendiera el arco a mitad de semana en el compromiso que significó la eliminación de los leones de la Copa Centroamericana de Concacaf ante la Liga Deportiva Alajuelense.

El Plaza reaccionó rápidamente y apenas 12 minutos después encontró el empate. Al minuto 17, el experimentado Alberto Quintero apareció para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza al conjunto capitalino.

Jugadores del Plaza Amador posan para la fotografía en el Muquita Sánchez. Cortesía

Sin embargo, San Francisco no perdió la calma y volvió a tomar el control antes del descanso.

Dinolis apareció nuevamente como protagonista al minuto 39, esta vez desde el punto penal.

El delantero colonense convirtió la pena máxima decretada tras una infracción de Anthony Ramos y firmó su doblete para enviar a los monjes al descanso con ventaja de 2-1.

En la segunda mitad, el equipo de Jorge Dely Valdés terminó de construir una victoria contundente.

Omar Browne amplió la diferencia al minuto 52 para colocar el 3-1, mientras que Keny Bonilla sentenció la goleada al minuto 70 con el cuarto tanto de la tarde para el conjunto chorrerano.

Más allá del marcador, Jorge Dely Valdés destacó la contundencia de su equipo frente a un rival al que considera dueño de una de las mejores plantillas del fútbol panameño.

“Estamos trabajando para esto. Espero que la gente se haya ido contenta. Creo que hoy hicimos un gran partido”, señaló el técnico.

Dely Valdés reconoció la calidad del Plaza Amador, aunque consideró que la efectividad fue determinante para explicar el resultado.

“Plaza hoy por hoy tiene una de las mejores plantillas, para no decir la mejor. Pero creo que hoy fuimos contundentes. Quizás no llegamos con tantas ocasiones como en otros partidos, pero hoy la que tuvimos la pudimos aprovechar y pudimos marcar”, agregó.

El estratega también resaltó el rendimiento colectivo de sus jugadores y la importancia de hacerse fuertes en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

“El equipo es consciente de que en el torneo pasado perdimos muchos puntos en casa. Estamos trabajando en ello. Los puntos en casa hay que tratar de ganarlos de a tres para aspirar a cosas grandes”, manifestó.

Para Ronaldo Dinolis, autor de dos de los cuatro goles, el triunfo representa una muestra de la ambición que existe dentro del vestuario franciscano.

Víctor Medina y Ronaldo Dinolis celebran el gol del San Francisco. Cortesía

“Sabíamos que íbamos a jugar con un gran rival. Plaza juega bien al fútbol, pero nosotros también lo impusimos hoy. Se me dio la oportunidad de meter dos goles, pero hay que seguir trabajando. No hemos ganado nada”, expresó.

El delantero aseguró que el objetivo del San Francisco es competir por grandes cosas.

“Cada vez que nos ponemos esta camiseta tenemos que salir con la frente en alto. Sabemos lo que representa el poderoso La Chorrera. Dios primero, queremos ganar grandes cosas y estamos trabajando para eso”, afirmó.