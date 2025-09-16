San Francisco rescata un empate agónico ante Alianza en el Clausura de la LPF

El San Francisco de La Chorrera logró rescatar un empate en los últimos suspiros del partido, al igualar el lunes 15 de septiembre 1-1 ante Alianza, en el cierre de la octava jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
¡𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐉𝟗! 🗓⚽— LPF TIGO (@LPFpanama) September 16, 2025
Te traemos la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la #LPFTigo 🏆#NuestroFútbol pic.twitter.com/ZOmCG1sAaD
El duelo, disputado en el estadio Los Andes, parecía inclinarse a favor del conjunto capitalino cuando Ignacio Espinoza rompió la paridad a los 88 minutos con un golazo desde fuera del área. Sin embargo, los Monjes nunca bajaron los brazos y en tiempo de reposición encontraron la igualdad gracias al oportunismo de Alberto Ramírez, quien definió dentro del área al 90+3.
¡𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐉𝐎𝐑𝐍𝐀𝐃𝐀! 🔥⚽️— LPF TIGO (@LPFpanama) September 16, 2025
Gracias a: Smart Fit #NuestroFútbol #LPFTigo pic.twitter.com/zmx0Wm5fwP
“Los que entramos teníamos las ganas y el ímpetu de lograr las cosas. Sabemos que Alianza es un equipo que propone y va bien a la segunda pelota”, comentó Ramírez tras convertirse en el héroe de la noche.
“Tenemos que prepararnos para el viernes, descansar y seguir trabajando”, añadió.
El empate dejó sensaciones encontradas en ambos equipos. Por un lado, el San Francisco se mantiene firme en la cima de la Conferencia Oeste con 15 puntos, mientras que el Alianza sigue en la segunda posición de la Conferencia Este con 12 unidades.
Del lado verdolaga, el lamento fue inevitable, ya que tenían la victoria en sus manos.
“Teníamos prácticamente un partido con los tres puntos, pero nos anotan ese gol del empate y ahora queda tener mayor concentración, porque eran tres puntos que necesitábamos”, expresó Espinoza.
“Se sacó un punto agridulce, porque ya lo teníamos. La próxima semana nos toca un partido duro con Universitario”, agregó.
De cara a la novena jornada, los Monjes tendrán otro reto de alto voltaje cuando reciban el viernes 19 de septiembre al Sporting San Miguelito en el estadio Agustín Muquita Sánchez (8:30 p.m.). Por su parte, Alianza buscará pasar la página el sábado 20 de septiembre ante Universitario en el estadio Universidad Latina (6:00 p.m.).