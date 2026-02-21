San Francisco rompe la racha y consigue su primer triunfo del Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Adrián Popoff apareció en el tramo final para completar la remontada 2-1 ante Umecit y meter a los chorreranos en la pelea en la Conferencia Oeste.

El San Francisco consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol tras imponerse 2-1 a Umecit, en un duelo cargado de dramatismo y con remontada incluida, disputado este fin de semana.

Los dirigidos por Julio César Dely Valdés volvieron a vivir un cierre de partido intenso, pero esta vez la historia fue diferente. Luego de haber dejado escapar triunfos en sus primeros compromisos por goles recibidos en los minutos finales, los Monjes lograron sostener la ventaja y celebrar ante su afición.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto chorrerano. Umecit pegó primero al minuto 19, cuando Óscar Becerra definió con sutileza, cerca del punto penal, tras recibir un buen pase filtrado que dejó sin opciones al arquero local.

En la primera mitad, el San Francisco mostró ansiedad y le costó generar juego fluido. Así lo reconoció su entrenador al término del compromiso.

“En la primera parte hubo mucha ansiedad de querer hacer las cosas bien. Perdimos muchos balones por esa razón. El gol de ellos viene por un error nuestro”, dijo Dely Valdés, quien en el segundo torneo con el equipo.

La reacción llegó en el complemento. Al minuto 61, Ronaldo Dinolis apareció dentro del área para rematar solo tras un centro raso, culminando una gran jugada colectiva que devolvió la esperanza a los locales. Con el empate, los Monjes adelantaron líneas y comenzaron a presionar en busca de los tres puntos.

𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐉𝟔 🤩🗓



Así se jugará la sexta jornada del Torneo Clausura 2026 de la #LPFTigo 🏆⚽#NuestroFútbol pic.twitter.com/5miJuhpzt6 — LPF TIGO (@LPFpanama) February 16, 2026

El panorama se complicó para Umecit al minuto 73, cuando Vladimir Edghill fue expulsado por doble amonestación, dejando a su equipo con diez hombres en la recta final del compromiso.

El empuje del San Francisco encontró recompensa al minuto 89. Adrián Popoff se elevó dentro del área y conectó de cabeza un tiro libre para sellar el 2-1 definitivo, desatando la celebración.

“Esta semana trabajamos en los errores que habíamos cometido. Sobre cómo habíamos recibido los goles en los últimos minutos. También trabajamos con el marcador a favor en los últimos minutos. La segunda parte fue diferente, el equipo propuso. Buscando el empate y el 2-1. Después, logramos sostener hasta el final", añadió el estratega.

Con este resultado, los Monjes suman seis puntos y se meten en la pelea en el presente certamen, luego de empatar 1-1 con Unión Coclé, 2-2 ante Herrera y 3-3 frente a Universitario —en partidos en los que los goles en los cierres les costaron la victoria— y caer ante Veraguas United (1-0) y el Club Atlético Independiente (3-0).

Por su parte, Umecit, de la Conferencia Este, se queda con siete unidades (2 victorias, 1 empate y 3 derrotas). El conjunto había iniciado la temporada con triunfos 1-0 sobre Árabe Unido y Plaza Amador, pero posteriormente perdió 1-2 ante Alianza, empató 2-2 con Sporting, cayó 1-3 frente a Tauro y ahora suma este nuevo traspié ante el San Francisco.