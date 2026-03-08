San Francisco vuelve a sufrir al final y Plaza Amador se lleva la victoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El San Francisco volvió a dejar escapar puntos en los minutos finales y terminó cayendo el sábado 7 de marzo, 2-1 ante el Plaza Amador, en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol, en el COS Sports Plaza.

El conjunto chorrerano tomó ventaja a los 34 minutos con un gol de Jean Rivera, quien aprovechó una rápida transición ofensiva para adelantar a los Monjes. Sin embargo, en el complemento el equipo capitalino reaccionó con anotaciones de Freddy Góndola (59’) y Davis Murillo, quien marcó el tanto de la victoria al 90+1’.

Tras el encuentro, el técnico Jorge Dely Valdés expresó su inconformidad con algunas decisiones arbitrales durante el partido.

“Todos los fines de semana pasa lo mismo. Todo lo mismo. Esa misma falta nosotros, dos o tres, no nos pita. A ellos se les pita. Hubo una falta clara con Popov y no la pita. No, ya, ya, los árbitros siempre. Todos los fines de semana es lo mismo con los árbitros. Todos los fines de semana”, dijo Dely Valdés en la transmisión de Tigo Sports.

“Nosotros tenemos que entrenar ahora para no jugar con los árbitros. Es que estamos intentando hacerlo. Estamos intentando hacerlo. Pero ya basta, basta”, añadió.

Ajustes que cambiaron el partido

Por su parte, el entrenador del Plaza Amador, Mario Méndez, explicó que su equipo tuvo dificultades en la primera mitad, especialmente ante el planteamiento defensivo y las transiciones del rival.

“Estábamos en un letargo en el primer tiempo. San Francisco nos estaba esperando, nos estaba contragolpeando, estaba robando esa pelota por dentro. A veces en una salida nos agarraban mal parados, uno, dos, tres toques, pelota a la espalda de los centrales”, manifestó Méndez, quien explicó que la clave estuvo en los ajustes realizados durante el descanso.

“En el camerino hablamos de que Davis se quedara, para que quedáramos cuatro contra tres. Para dejar un hombre de más, con superioridad numérica a la hora de que ellos comenzaran a lanzar. Adelantamos líneas y yo creo que eso nos dio el resultado del día de hoy”, indicó.

Con este resultado, San Francisco se mantiene con siete puntos en la Conferencia Oeste, mientras que los Leones alcanzaron las 11 unidades.

Alianza gana de visita

En otro resultado de la jornada sabatina, el Alianza derrotó 0-1 como visitante al Universitario.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Jair Palacios alcanzó los 13 puntos, mientras que el conjunto coclesano, bajo la dirección de Gary Stempel, se mantiene con siete unidades en la Conferencia Oeste.