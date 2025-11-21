Panamá, 21 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Torneo Clausura 2025

    San Francisco y Alianza se juegan el boleto a la final del Torneo Clausura

    Humberto Cornejo
    San Francisco y Alianza se juegan el boleto a la final del Torneo Clausura
    El Alianza y los Monjes vienen de empatar en el duelo de ida, que se disputó en el estadio de Los Andes. Foto: Cortesía/LPF

    La emoción de las semifinales del Torneo Clausura 2025 continúa esta noche, cuando San Francisco y Alianza definan en el estadio Agustín Muquita Sánchez el primer finalista del campeonato, tras el dramático empate 1-1 en la ida en el estadio de Los Andes.

    En el duelo de ida, San Francisco parecía encaminarse al triunfo gracias al gol de Kevin Calderón al minuto 43, que desató la celebración de los hinchas franciscanos. El equipo controló buena parte del encuentro y mantuvo la ventaja hasta los instantes finales.

    Pero Alianza no se rindió. Cuando el partido agonizaba, ya en el 90+10, apareció el goleador John Jairo Alvarado para empujar el balón al fondo de la red y silenciar a los locales con un empate que supo a victoria para los verdolagas. Un gol tardío que dejó polémica, tensión y una eliminatoria completamente abierta.

    Ahora, con el marcador global igualado, el partido de vuelta promete intensidad, emociones y un ambiente cargado de presión desde el pitazo inicial.

    El encuentro está programado para iniciar a las 8:30 p.m. en el estadio Agustín Muquita Sánchez, donde el San Francisco buscará aprovechar la localía y volver a la final de forma consecutiva.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Aprehenden al excomisionado Fanuco por presunto enriquecimiento injustificado. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’. Leer más