San Francisco y Alianza se juegan el boleto a la final del Torneo Clausura

La emoción de las semifinales del Torneo Clausura 2025 continúa esta noche, cuando San Francisco y Alianza definan en el estadio Agustín Muquita Sánchez el primer finalista del campeonato, tras el dramático empate 1-1 en la ida en el estadio de Los Andes.

En el duelo de ida, San Francisco parecía encaminarse al triunfo gracias al gol de Kevin Calderón al minuto 43, que desató la celebración de los hinchas franciscanos. El equipo controló buena parte del encuentro y mantuvo la ventaja hasta los instantes finales.

Pero Alianza no se rindió. Cuando el partido agonizaba, ya en el 90+10, apareció el goleador John Jairo Alvarado para empujar el balón al fondo de la red y silenciar a los locales con un empate que supo a victoria para los verdolagas. Un gol tardío que dejó polémica, tensión y una eliminatoria completamente abierta.

Ahora, con el marcador global igualado, el partido de vuelta promete intensidad, emociones y un ambiente cargado de presión desde el pitazo inicial.

El encuentro está programado para iniciar a las 8:30 p.m. en el estadio Agustín Muquita Sánchez, donde el San Francisco buscará aprovechar la localía y volver a la final de forma consecutiva.