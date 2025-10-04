Panamá, 04 de octubre del 2025

    San Francisco y Tauro empatan en el inicio de la jornada 11 del Clausura

    Humberto Cornejo
    Miguel Camargo marco el tanto del San Francisco, en el COS Sport Plaza

    San Francisco y Tauro empataron lanoche del viernes 3 de octubre 1-1 en el partido que abrió la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    El marcador se abrió a los 50 minutos, cuando Miguel Camargo definió con precisión dentro del área, dejando sin opción al portero rival. Sin embargo, Cristian Quintero igualó para Tauro apenas siete minutos después, al 57’, devolviendo la paridad al encuentro.

    “Molesto un poco, porque estábamos arriba en el marcador, no podemos sostener. Creo que nos faltó un poquito de jerarquía, concentración y los trabajamos toda la semana. Vamos a seguir trabajando para buscar los tres puntos”, dijo David Acosta, director del San Francisco, quien está desde este torneo a cargo del primer equipo.

    “Somos un equipo grande y tenemos que buscar los tres puntos donde jugamos. Suma el punto, pero veníamos con el objetivo de los tres puntos. Molesto porque era un partido que teníamos ganado”, agregó.

    En cuanto al desarrollo del partido, San Francisco dominó la primera mitad, mientras que en la segunda parte el control fue para Tauro, que logró empatar y mantener la presión hasta el final.

    Con este resultado, San Francisco alcanza 16 unidades, manteniéndose en la zona de clasificación de la Conferencia Oeste. El Tauro suma 13 puntos y permanece en la parte baja de la Conferencia Este.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

