San Francisco y UMECIT abren la sexta fecha del Torneo Clausura 2026

Además de marcar el inicio de la jornada, este encuentro representa el primer duelo interconferencia del torneo.

La sexta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol comienza este viernes 20 de febrero con un duelo crucial entre San Francisco y Umecit.

El partido, que se disputará a las 8:30 p.m. en el estadio Agustín Muquita Sánchez, no solo marca el inicio de la jornada, sino también el comienzo de los enfrentamientos interconferencia, lo que añade aún más importancia a los tres puntos en juego para ambos equipos.

San Francisco, penúltimo en la Conferencia Oeste, llega al partido con 3 puntos (0 victorias, 3 empates y 2 derrotas).

El equipo ha mostrado capacidad para generar ocasiones y estar al frente en los partidos, pero ha sufrido al final, dejando escapar puntos valiosos en los últimos minutos. Empató 1-1 contra Unión Coclé, 2-2 ante Herrera y 3-3 con Universitario, con goles en los cierres que le costaron la victoria.

Tras el empate reciente contra Universitario, el conjunto de Jorge Dely Valdés buscará encontrar la estabilidad que le permita superar los errores de concentración y aprovechar su localía para avanzar en la tabla.

Por su parte, Umecit, de la Conferencia Este, llega con 7 puntos (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas). El equipo comenzó la temporada con victorias por 1-0 contra Árabe Unido y Plaza Amador, pero luego sufrió una derrota 1-2 ante Alianza, empató 2-2 con Sporting y perdió 1-3 ante Tauro.

El conjunto de Julio Infante buscará recuperarse y sumar puntos importantes en este enfrentamiento contra San Francisco para mantener su competitividad en la zona alta.

Este será un duelo donde ambos equipos buscarán corregir sus errores y mejorar su rendimiento, sabiendo que cada punto es vital en la carrera por la clasificación a la fase final del torneo.

La sexta fecha también trae consigo otros enfrentamientos clave para el desarrollo de la tabla de posiciones:

El sábado 21 de febrero , Plaza Amador se enfrentará a Herrera en el Estadio COS Sport Plaza.

El domingo 23 de febrero se jugarán dos partidos: Unión Coclé recibirá a Árabe Unido a las 4:00 p.m., y Veraguas United se medirá a Alianza en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 6:15 p.m.

El lunes 24 de febrero , el CAI se verá las caras con Tauro en el Estadio Agustín Muquita Sánchez a las 8:30 p.m.

El miércoles 4 de marzo se jugará el partido entre Universitario y Sporting San Miguelito, desde las 8:00 p.m.