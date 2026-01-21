Sánchez Jara lanza un mensaje claro: Saldrán a vencer a México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El asistente técnico de la selección de Panamá, Francisco Sánchez Jara, destacó en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra México de este jueves 22 de noviembre que el partido representa una valiosa oportunidad para los jugadores de mostrar su nivel y aspirar a un puesto en la próxima Copa del Mundo.

Sánchez Jara analizó el trabajo táctico del equipo, los retos que representa enfrentar a uno de los conjuntos más fuertes de la Concacaf y la situación de varios jugadores clave.

También afirmó que los entrenamientos han sido intensos y enfocados en fortalecer el bloque, especialmente después de los ajustes realizados tras el empate contra Bolivia, que terminó 1-1.

“Desde que vine aquí hemos salido a ganar todos los partidos. El equipo que está aquí es la selección de Panamá y los mejores que están en este momento. Los chicos darán todo para ganar a México”, expresó Sánchez Jara, destacando el esfuerzo colectivo que se ha realizado para corregir aspectos tácticos.

De igual forma, hizo referencia a la dificultad que implica enfrentarse a una selección mexicana llena de jugadores de calidad, muchos de los cuales están en la Liga MX.

“Vemos bastante la liga mexicana porque tenemos varios jugadores ahí. Sabemos la dificultad que hay, porque son jugadores de una liga importantísima”, comentó el asistente técnico.

Sobre el rival, Jara destacó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Vasco Aguirre, al considerarlo un buen técnico.

“No solo él, sino el cuerpo técnico, con Rafa Márquez, un jugador tan experimentado. Son las mejores herramientas para que México tenga una selección como la que tiene”, afirmó el asistente.

El partido contra México es considerado como un gran reto para La Roja, que continúa su preparación para el Mundial. Jara reafirmó que “la oportunidad de vestir la camiseta de la selección es invaluable” para cualquier jugador.

“Consideramos que son los mejores en este momento y es una oportunidad importante. Vestir la camiseta de un país, no hay nada más importante como futbolista. Teniendo en seis meses un Mundial, es una oportunidad de oro”, concluyó el asistente.

En cuanto a la lesión de Edward Cedeño, Jara lamentó la mala suerte del jugador, quien sufrió una lesión en su primer entrenamiento con el Albacete, y expresó su esperanza de que su recuperación sea rápida.

“Es una lástima que en el primer entrenamiento le haya pasado. Esperemos que no sea tan grave y que falten seis meses para el Mundial”, agregó Jara, evidenciando su apoyo y preocupación por el jugador.

El asistente técnico también se refirió a la creciente figura de Kadir Barría, quien se ha consolidado rápidamente como una pieza importante del equipo.

“Kadir lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Es un chico que tiene las cosas muy claras, de cara a gol es muy efectivo. En los entrenamientos ya se ve que tiene algo diferente”, destacó Sánchez Jara, resaltando el potencial del joven delantero.