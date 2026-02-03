Sanción al Inter: hinchas vetados como visitantes hasta marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Italia prohíbe viajes de hinchas del Inter tras petardo que afectó al portero del Cremonese. Medida rige hasta el 23 de marzo.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunció este martes que los aficionados del Inter de Milán no podrán viajar como visitantes hasta el próximo 23 de marzo, como sanción después de que un seguidor ‘nerazzurro’ lanzara al campo un petardo que afectó al meta del Cremonese en la última jornada.

“A raíz de los graves disturbios ocurridos, el ministro del Interior ha prohibido los desplazamientos de los aficionados del Inter hasta el 23 de marzo de 2026, así como la venta de entradas para los mismos partidos a los residentes en Lombardía”, informó el ministerio.

La prohibición excluye el duelo ante el Milan del próximo 8 de marzo, que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) que comparten ambos equipos.

En el minuto 50 de partido, disputado el pasado 1 de febrero, un aficionado del Inter lanzó el petardo hacia la portería del italo-indonesio Emil Audero, meta que acabó en el suelo con signos visibles de desconcierto, con el oído afectado y algo de quemadura en el externo de su pierna derecha, tal y como le hizo saber al colegiado.

🥺 This is the scary moment @Inter's match at @USCremonese is halted after home 'keeper Emil Audero is hit by a flare | 🎥 Full H/L 👉🏻 https://t.co/6bEAiJZ2pf pic.twitter.com/CQNYbqhkPa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) February 2, 2026

El club interista, además, podrá recibir en las próximas horas una sanción económica de la Serie A.

El Inter ganó el duelo 0-2, celebrado en el Estadio Giovanni Zini de Cremona (norte) y se afianzó en lo más alto de la tabla.

Audero, que eligió jugar con la selección indonesia, es curiosamente exjugador del Inter de Milán, en el que militó durante la temporada 2023-24, en la que saltó al terreno de juego en 4 partidos de Serie A, 1 en Copa Italia y 1 en Liga de Campeones.

El presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, condenó lo sucedido al término del choque.