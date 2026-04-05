OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La leyenda de los Dodgers dominó las Grandes Ligas en los años 60 y se retiró a los 30 años tras una brillante carrera llena de premios.

Esta nueva ocupación de escribir sobre el béisbol de Grandes Ligas me resulta una bendición, pues me da la oportunidad de refrescar mi memoria y escribirles sobre peloteros del pasado, que fueron verdaderos héroes para sus equipos y seguidores.

Este es el caso de nuestro tema de hoy, que jugó para los Dodgers de Brooklyn/Los Ángeles, durante 12 años (1955 – 1966), período este que fue de gloria para su equipo y que desafortunadamente tuvo la necesidad de cortar abruptamente su carrera a los 30 años debido a problemas de salud.

Hoy, el tema es Sanford Koufax, mejor conocido como Sandy Koufax, el lanzador que, en un momento dado, fuera llamado por algunos dirigentes de los Dodgers como el “Mejor Lanzador del Mundo”.

Pero, ante todo, veamos quien es Sandy. Se trata de este joven pelotero, que nació el 30 de diciembre de 1935 en Brooklyn, New York. Sandy asistió a la escuela secundaria preparatoria Lafayette, en Brooklyn, donde se destacó jugando baloncesto y béisbol.

Gracias al baloncesto obtuvo una beca para la Universidad de Cincinnati. En ese entonces no existía el “draft”, por lo que Sandy fue contactado por los Piratas de Pittsburgh y los Gigantes de New York, pero fueron los Dodgers, a través de su buscador de talentos estrella, Al Campanis, quienes lo firmaron por la gran suma, en ese tiempo, de USD20,000 dólares. La suma involucrada le permitió ir directamente al equipo mayor. Para hacer espacio en el “roster”, los Dodgers se vieron obligados a enviar a su futuro director, Tommy Lasorda, al equipo Triple “A” de la organización.

Sandy debutó como relevista con el equipo grande el 24 de junio de 1955, enfrentándose a los Bravos de Milwaukee y fue estremecido por la fuerte ofensiva de los contrarios. Sus primeros cinco años con los Dodgers fueron bastante modestos y no fue sino hasta 1961 que empezó a dar muestras de su grandeza, cuando terminó con marca de 18-13 y efectividad de 3.52.

En el año de 1962 terminó con 14-7, 2.54 y en 1963 ya empezó a mostrar su estelaridad con 25-5, 1.88. En 1964, obtuvo 19-5, con efectividad de 1.74 y en 1965 ganó 26 y perdió 8, con efectividad de 2.04. En 1966, su último año en las mayores, Koufax coronó su carrera con 27 triunfos, 9 derrotas y una microscópica efectividad de 1.73.

Es muy difícil entender como un lanzador con solo 30 años y cinco temporadas consecutivas, mostrando cifras extraordinarias, pudiera pensar en retirarse, pero la realidad era otra. Sandy Koufax fue diagnosticado con una artritis traumática crónica y severa en su brazo izquierdo, que le causaba un dolor constante e intenso. Los médicos que lo trataron recomendaron su retiro inmediato del béisbol, pues se tomaba el riesgo de inhabilitación permanente de su brazo de lanzar.

Finalmente, Koufax tomó la dolorosa decisión de retirase definitivamente de su deporte favorito, pero antes de eso había recibido todo tipo de reconocimientos, tales como:

- Tres premios Cy Young (1963, 1965 y 1966)

- Dos premios como Jugador Más Valioso (MVP) (1963 y 1965)

- Tres Triple Coronas de Lanzadores (1963, 1965 y 1966)

- Elegido al Salón de la Fama (1972)

- Mejor Jugador de la Década de 1960

- Campeón de la Liga Nacional (1959, 1963, 1965)

- Campeón de Series Mundiales (1959, 1963, 1965)

Actualmente con 90 años, Koufax reside en el estado de California, donde disfruta de la compañía de sus familiares cercanos. En muchas oportunidades se ha mencionado que Sandy Koufax es el mejor lanzador izquierdo de la historia del béisbol. Lo que no se puede negar es que el zurdo Koufax y el derecho Don Drysdale, conformaron uno de los mejores binomios, sino el mejor que hayan jugado para un mismo equipo. Los Dodgers lo supieron y lo aprovecharon.