Santa Fe vuelve a reinar en la LFF tras una final definida desde el punto penal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El fútbol femenino panameño tiene nuevamente a Santa Fe en la cima. El conjunto rosa derrotó 1-0 a Umecit FC Femenino este domingo por la noche en el COS Sports Plaza y conquistó el Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina de Fútbol (LFF), en una final marcada por la intensidad, la polémica arbitral y un cierre dramático.

Ante un buen marco de público, el equipo dirigido por el argentino Fernando Clavero encontró la diferencia a diez minutos del final gracias a un penal convertido por Mickeylis Gutiérrez, suficiente para asegurar el tercer campeonato femenino de la institución.

La acción decisiva llegó al minuto 79, cuando la árbitro asistente Katherine Prescod levantó su bandera tras una jugada dentro del área entre Kimberly Camarena y Maryorie Pérez. La central Kristhyn Arosemena señaló el punto penal en medio de las protestas del banquillo umecista y de gran parte de las jugadoras rivales.

Un minuto después apareció Gutiérrez. La mediocampista tomó la responsabilidad y sacó un remate cruzado que, aunque fue adivinado por la portera Farissa Córdoba, terminó en el fondo de la red para el definitivo 1-0.

“Era una oportunidad que teníamos que aprovechar de alguna u otra manera. El partido estaba cerrado y se nos dio”, expresó Gutiérrez tras el encuentro.

La final respondió al libreto habitual de los partidos por el campeonato: cerrada, intensa y con pocas libertades. Santa Fe tuvo momentos de mayor control durante la primera mitad, pero no logró concretar las ocasiones que generó. Umecit, por su parte, apostó por el orden defensivo y por aprovechar cualquier transición rápida.

“Sabíamos que las finales no son fáciles. Tenemos que correr, tenemos que jugar. Se nos complicó un poco, pero al final se nos dio”, añadió la goleadora del compromiso.

El tramo final elevó todavía más la tensión. Aunque se añadieron ocho minutos de reposición tras cumplirse los 90 reglamentarios, múltiples roces, discusiones y demoras hicieron que el partido terminara disputándose hasta el minuto 103 antes del pitazo definitivo.

Clavero reconoció que el desenlace terminó siendo más sufrido de lo esperado, aunque destacó la tranquilidad de sus jugadoras en los momentos decisivos.

“Se cumple el primer objetivo. Vine a buscar el campeonato de la LFF y ahora quiero salir supercampeón”, comentó el técnico argentino. “En el final estuvo bastante incómodo el partido, pero tuvimos tranquilidad y eso nos ayudó”.

Con este título, Santa Fe iguala a CD Universitario con tres campeonatos nacionales y queda a solo uno de Tauro FC, máximo ganador histórico de la liga femenina.

El próximo reto llegará rápidamente. El sábado 16 de mayo, Santa Fe enfrentará a Chorrillo FC en la súper final del fútbol femenino panameño. Además del trofeo, estará en juego el cupo de Panamá para la W Champions Cup de la Concacaf.