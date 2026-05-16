Santa Fe y su revancha ante Chorrillo en la Súper Final femenina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este sábado se definirá al supercampeón de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) con el enfrentamiento entre Santa Fe, campeón del Torneo Clausura 2026, y Chorrillo FC, campeón del Torneo Clausura 2025, en la Súper Final 2026 del fútbol femenino panameño.

El equipo ganador obtendrá la clasificación a la W Concacaf Champions Cup 2026-2027.

Santa Fe llega a este partido luego de vencer 1-0 a Umecit F.C. Femenino en la final del pasado domingo, donde Mickeylis Gutiérrez convirtió un penal al minuto 80 para darle la victoria a su equipo. El conjunto rosado, dirigido por el argentino Fernando Clavero, lideró la tabla de la ronda regular con 32 puntos y aseguró así su pase directo a semifinales.

Clavero, quien regresó al club tras su primera etapa, en la que conquistó los torneos Apertura y Clausura 2024, indicó el pasado domingo que “se cumple el primer objetivo” luego de obtener el cupo a la Super Final.

“Vine a buscar el campeonato de la LFF y ahora quiero salir supercampeón”, expresó el técnico argentino.

Por su parte, Chorrillo F.C., dirigido por la entrenadora Raiza Gutiérrez, terminó en la cuarta posición de la tabla y demostró ser uno de los equipos con mayor poder ofensivo al anotar 58 goles durante la campaña. Sin embargo, quedó eliminado en la fase de playoffs tras caer 2-1 frente al subcampeón Umecit FC.

Para este partido, Chorrillo contará con jugadoras clave como la seleccionada nacional Shayaris Camarena y Shaday Mow, considerada una de las futbolistas jóvenes con mayor proyección.

Las jugadoras de Santa Fe buscarán revancha luego de que ambos equipos se enfrentaran en la Super Final del año pasado.

En aquella ocasión, Chorrillo se impuso 3-0 con goles de Anuvis Angulo, Gloria Sáenz y Lineth Cedeño para coronarse supercampeón. Durante la campaña en curso se enfrentaron en dos ocasiones: una victoria 2-1 para Chorrillo en febrero y luego empate 1-1 en marzo.

El partido se disputará en el COS Sport Plaza desde las 5:00 p.m.