Santeño Roberto González consigue la undécima medalla de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En la exigente prueba de 170 kilómetros, Carlos Samudio protagonizó la fuga de la jornada antes de perder el liderato en los kilómetros finales.

El ciclismo panameño subió al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la medalla de bronce conquistada por el santeño Roberto González, quien completó los 170 kilómetros de la prueba de ruta masculina con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 00 segundos, en una carrera que se definió en los metros finales sobre el circuito del Malecón de Santo Domingo.

La competencia fue ganada por el colombiano Nicolás Gómez con registro de 3:47:59, mientras que el costarricense Joseph Ramírez se quedó con la medalla de plata al cruzar la meta apenas un segundo después. González completó el podio con el mismo tiempo del costarricense, pero el fotofinish lo ubicó en la tercera posición.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el chiricano Carlos Samudio, quien animó la carrera desde los primeros kilómetros y llegó a comandar la clasificación durante buena parte del recorrido.

Los parciales reflejaban el dominio del ciclista oriundo de David. Samudio pasó primero por los kilómetros intermedios y mantuvo la punta durante más de tres horas de competencia. Al completar diez de las once vueltas del circuito registraba un tiempo de 3:26:51 y seguía al frente del pelotón.

Sin embargo, el desgaste de una prueba de alta exigencia terminó pasándole factura en la última vuelta. Fue aproximadamente a las 3 horas y 38 minutos de carrera cuando perdió el liderato ante el grupo perseguidor, que lanzó el ataque definitivo para disputar las medallas en el cierre.

Finalmente, Samudio cruzó la meta en la posición 24 con tiempo de 3:48:29, a 30 segundos del vencedor, luego de haber sido uno de los grandes animadores de la competencia.

La representación panameña también contó con una sólida actuación del chorrerano Christofer Jurado, quien terminó en el puesto 15 con tiempo de 3:48:06, apenas siete segundos detrás del campeón, mientras que el chiricano Bolívar Espinosa no logró finalizar dentro del tiempo de corte y fue clasificado como OTL (Outside Time Limit).

El bronce de González permitió a Panamá seguir aumentando su cosecha en Santo Domingo 2026. La delegación nacional ocupa el duodécimo lugar del medallero con un total de 11 preseas: dos de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.