Santo Domingo 2026: Emily Santos se queda con la plata en los 100 metros pecho

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Emily Santos ganó este martes la medalla de plata en los 100 metros pecho de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La panameña, de 21 años, registró un tiempo de 1:09.35, suficiente para quedarse con el segundo lugar de la final, apenas 0.75 segundos por detrás de la mexicana Byanca Rodríguez, quien se llevó la medalla de oro con un registro de 1:08.60. El podio lo completó la venezolana Marielys Martínez, con 1:09.45.

Santos volvió a demostrar su consistencia en una de sus pruebas favoritas, en la que ya había alcanzado la medalla de plata durante la edición de San Salvador 2023, confirmando que sigue siendo una de las mejores especialistas de la región en el estilo pecho.

La nadadora Emily Santos en la final de los 100 metros pechos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Cortesía

Emily, que actualmente compite en el circuito universitario de Estados Unidos con Virginia Tech, continúa acumulando resultados destacados en el presente ciclo olímpico. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 protagonizó una sobresaliente actuación al conquistar la medalla de oro en los 100 metros pecho y la plata en los 200 metros pecho.

Ese crecimiento deportivo también la mantiene enfocada en uno de sus grandes objetivos: lograr la clasificación a Los Ángeles 2028, lo que significaría su tercera participación en unos Juegos Olímpicos después de representar a Panamá en Tokio 2020 y París 2024.

Con la plata de Santos, Panamá llegó a seis medallas en la competencia: dos de oro, dos de plata y dos de bronce, desempeño que mantiene al país en el décimo lugar del medallero general.

Antadillas termina sexto

En la final masculina de los 100 metros pecho, el panameño Raúl Antadillas finalizó en la sexta posición con un tiempo de 1:03.49. La prueba fue dominada por el puertorriqueño Xavier Ruiz, quien conquistó la medalla de oro al detener el cronómetro en 1:00.80, seguido por el mexicano Andrés Puente (1:01.39) y el colombiano Juan José Giraldo (1:01.80), que completó el podio.

Antadillas cruzó la meta a 2.69 segundos del ganador en una final de alto nivel, en la que los cuatro primeros nadadores bajaron de los 1:02 minutos.