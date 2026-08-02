Santo Domingo 2026: Kevin Miranda lidera el triunfo de Panamá sobre Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá derrotó 3-0 a Colombia para finalizar con marca perfecta de 3-0 en el grupo B.

La selección de Panamá mantuvo su paso perfecto en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar este domingo 3-0 a Colombia, resultado que le permitió cerrar invicta la fase de grupos con marca de 3-0 y asegurar una posición privilegiada para la super ronda del certamen.

Luego de superar previamente a México y Nicaragua, la novena dirigida por Alberto Macré volvió a exhibir un béisbol basado en un pitcheo dominante, una defensa sólida y una ofensiva oportuna para quedarse con el primer lugar del grupo B.

El triunfo fue para el chiricano Kevin Miranda, quien trabajó de manera efectiva durante 6.1 episodios. El derecho permitió apenas cuatro imparables, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores colombianos para encaminar la tercera victoria consecutiva del equipo panameño.

El salvamento fue para Gilberto Chu, quien retiró un tercio del último episodio para preservar la blanqueada, mientras que el revés recayó sobre el colombiano Julio Vivas.

En Santo Domingo 2026 los partidos de béisbol se disputan a siete entradas, por lo que las carreras tempranas volvieron a ser determinantes para Panamá.

La ofensiva nacional atacó desde el primer episodio con dos anotaciones que marcaron el rumbo del compromiso.

Posteriormente, en el cuarto capítulo, Carlos Mosquera amplió la ventaja con un cuadrangular solitario que terminó siendo el golpe definitivo para asegurar el triunfo.

Entre los más destacados con el madero estuvo el colonense Edgar Muñoz, quien bateó de 3-1 y anotó una carrera. El chiricano Jhonny Santos tuvo jornada de 3-2, con una anotada y una carrera empujada, mientras que el coclesano Luis Castillo se fue de 2-1 con una anotación.

Mosquera también aportó de 3-1, con una carrera anotada y otra impulsada gracias a su vuelacercas.

Tras finalizar el encuentro, el receptor destacó el trabajo realizado durante la preparación y el compromiso mostrado por todo el grupo.

“Bueno, nada, hay que darle las gracias a Dios. En verdad, la preparación fue buena en Panamá y están saliendo los resultados. Hay que estar agradecidos”, expresó Mosquera.

El jugador añadió que cada compromiso exige la máxima concentración.

“Hay que jugar al límite con esta gente que sabe jugar pelota, entonces hay cero margen de error. Gracias a Dios, Kevin Miranda tiró buena pelota hoy y nuestro equipo supo hacer la carrera en el momento indicado”, señaló.

Por su parte, Miranda también agradeció a Dios por la oportunidad de contribuir al triunfo y reconoció el nivel del rival.

“Primero que todo, toda la gloria y toda la honra para papá Dios, porque sin él no hubiéramos podido hacer este trabajo. Sabíamos que teníamos que sacar la victoria. Colombia no es un equipo fácil, pero al final del día se dieron las cosas”, comentó el lanzador.

Sobre su actuación desde la lomita, explicó que debió realizar ajustes durante el partido.

“Estábamos batallando desde el comienzo, tratando de tirar strikes. Hicimos los ajustes al final y se pudo dar el resultado que queríamos”, indicó.

Miranda también destacó el desempeño colectivo del cuerpo de lanzadores.

“Ha sido un trabajo bastante bueno del bullpen y hay que dársela a ellos también”, manifestó antes de dedicar la victoria a su familia y a la afición panameña.

El director Alberto Macré valoró la actitud mostrada por sus peloteros durante toda la fase de grupos y destacó la consistencia del equipo.

“Lo importante es el entusiasmo que tienen los muchachos y la disposición. Este partido nos coloca en una buena posición. Esperamos que no haya lesiones para los abridores, que es lo más importante”, afirmó.

El estratega también resaltó el rendimiento defensivo de la selección.

“La defensa ha estado muy bien. Tú tienes defensa, tienes pitcheo y con una carrera tú ganas. Eso pasó contra Nicaragua y el cuerpo técnico ha trabajado muy fuerte ese aspecto”, explicó.

Con el lunes destinado como jornada de descanso, Panamá iniciará el martes la super ronda enfrentando a los tres clasificados del grupo A.

La novena nacional comenzará esa instancia con récord de 2-0, producto de sus victorias sobre México y Nicaragua, y buscará mantenerse entre los dos mejores equipos para disputar la final por la medalla de oro.

Hasta el momento, el conjunto panameño ha anotado ocho carreras en tres partidos y únicamente ha permitido una anotación en 21 episodios de labor defensiva.