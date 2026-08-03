Santo Domingo 2026: Panamá golea a Cuba 3-0 y avanza a semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá se impuso 3 a 0 a Cuba en su último encuentro del Grupo B en el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, asegurando su cupo en la semifinal del torneo masculino a la espera de conocer su rival entre México y República Dominicana.

Los panameños tomaron ventaja temprano en el encuentro. Apenas al minuto 6, Carlos Sinisterra apareció para empujar el balón al fondo de la red y abrir el marcador tras una intensa presión ofensiva de los locales.

Panamá estuvo cerca de ampliar la diferencia en varias ocasiones durante la primera mitad. Anel Ryce estrelló un remate en el poste al minuto 5, mientras que Javier Arboleda, Ángel Díaz y Kevin Bernal también generaron peligro. Del otro lado, Cuba respondió principalmente a través de Romario Torres, quien obligó a intervenir al guardameta y vio cómo un disparo suyo se estrelló en el poste antes del descanso.

En la segunda parte, el conjunto cubano intentó reaccionar y estuvo cerca de empatar. Romario Torres volvió a ser el hombre más peligroso de los caribeños y volvió a encontrarse con el poste al minuto 82, en una de las ocasiones más claras de su equipo.

Sin embargo, cuando Cuba buscaba el empate, Panamá encontró los espacios para sentenciar el encuentro. Al minuto 87, Blas Pérez asistió a Rubén Collymore, quien definió con precisión para marcar el 2-0. Apenas un minuto después, el propio Collymore aprovechó otra oportunidad para firmar su doblete y colocar el definitivo 3-0.

El triunfo panameño se construyó sobre una actuación ordenada en defensa, destacadas intervenciones de Lucca Bellina bajo los tres palos y una notable eficacia ofensiva en el tramo final del compromiso. Panamá tuvo 20 tiros totales, con 9 remates a puerta, mientras que Cuba lanzo 15 disparos pero solo 3 con dirección a la portería.

Con la victoria, Panamá cerró la fase de grupo con dos victorias y una derrota, situándose en el segundo lugar del Grupo B con 6 puntos, por detrás de Colombia que acumuló 7 puntos.