Santo Domingo 2026: Panamá inicia con el pie derecho en el baloncesto femenino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sofía Ponce, de 6 pies de estatura, lideró la ofensiva de Panamá con 20 puntos en un encuentro de total dominio sobre Costa Rica

La selección femenina sub-20 de Panamá comenzó con autoridad su participación en el torneo de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar este sábado por marcador de 70-29 a Costa Rica en el Arena Banreservas.

El conjunto dirigido por Dionisio Gómez fue de menos a más durante el compromiso y terminó imponiendo un amplio dominio para sumar su primera victoria en el Grupo A.

Panamá tomó ventaja desde el primer cuarto, aunque Costa Rica logró mantenerse cerca en el marcador. Las panameñas se llevaron ese parcial por 15-12, antes de inclinar definitivamente la balanza con un sólido segundo período, que ganaron 18-5 para irse al descanso con ventaja de 33-17.

La superioridad se acentuó en la segunda mitad. Panamá limitó a su rival a apenas cuatro puntos en el tercer cuarto, mientras anotó 17, y cerró el encuentro con un parcial de 20-8 para sellar el definitivo 70-29.

La gran figura ofensiva fue Sofía Ponce, quien encabezó la anotación con 20 puntos.

Ponce, que cursa estudios en Ferrum College, juega con las Panthers en División II de NCAA.

También destacaron Lya González, con 14 unidades, y Evelyn Isaac, que aportó 10 puntos al triunfo panameño.

Además del marcador, las estadísticas reflejaron el dominio del quinteto nacional. Panamá registró una efectividad colectiva del 83% en sus lanzamientos de campo, muy por encima del 43% conseguido por Costa Rica.

Las panameñas fueron especialmente eficaces en los tiros de dos puntos, con 26 canastas en 29 intentos, mientras que desde la línea de tres acertaron cuatro de siete lanzamientos.

Costa Rica logró imponerse en el departamento de rebotes al capturar 12 de los 18 registrados en el encuentro. Sin embargo, Panamá mostró mayor control del balón y del ritmo del partido, mientras que las costarricenses cometieron siete de las nueve pérdidas contabilizadas.

En defensa, Panamá recuperó el balón en cinco ocasiones, dos más que su rival. La disciplina también favoreció al conjunto nacional, que apenas cometió ocho faltas personales, la mitad de las 16 infracciones registradas por Costa Rica.

Con este resultado, Panamá inicia con buen paso su camino en el torneo femenino y buscará mantener el invicto cuando enfrente este lunes a Puerto Rico, a partir de las 2:00 p.m. Posteriormente cerrará la fase de grupos el miércoles, también a las 2:00 p.m., frente a Nicaragua.