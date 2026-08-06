Santo Domingo 2026: Panamá vence a Dominicana en la madrugada y jugará por el oro del béisbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá cumplirá calendario este jueves cuando enfrente a Puerto Rico a las 2:00 p.m.

En un vibrante y disputado encuentro que culminó en la madrugada de este jueves, la selección de béisbol de Panamá derrotó 4 carreras por 3 a la anfitriona República Dominicana, logrando así su clasificación matemática e indiscutible al partido por la ansiada medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El electrizante choque, celebrado en el emblemático Estadio Juan Marichal, estuvo marcado desde antes de su primer lanzamiento por imprevistos climatológicos. La lluvia demoró por más de tres horas el inicio del partido. Sin embargo, la prolongada espera no alteró el objetivo de la tropa del experimentado estratega Alberto Macré.

Desde el montículo, el derecho metropolitano Enrique Saldaña fue el responsable de abrir el partido por el equipo panameño.

Saldaña completó una sólida labor inicial de 4 episodios y un tercio, en los que permitió seis imparables y dos carreras limpias, regalando tres bases por bolas.

En el cuerpo de relevistas, Alain Pérez realizó un trabajo impecable al acreditarse la victoria (W) tras lanzar 1.2 entradas en blanco con dos hits y un ponche.

Finalmente, el zurdo Gilberto Chu cerró el encuentro con autoridad para anotarse el juego salvado, sofocando con frialdad los amagos de remontada del equipo local en la séptima entrada. La derrota recayó en el lanzador dominicano César Miguel Valdez.

En el aspecto ofensivo, Panamá respondió de manera oportuna ante los lanzamientos quisqueyanos. Luego de que los locales se adelantaran con una rayita en la parte alta del primer inning, Panamá reaccionó de inmediato en el cierre de ese mismo capítulo: Carlos Mosquera empató el partido con un imparable al jardín central para enviar a la registradora la carrera de Edgar Muñoz.

En la parte baja del segundo episodio, la novena de Macré tomó el control del encuentro. Joshwan Wright empujó la segunda carrera tras conectar hit e y luego fue impulsado por un elevado de sacrificio de Héctor Rayo hacia la pradera derecha.

En la tercera entrada, Abraham Rodríguez anotó la cuarta carrera en un mal tiro del campo corto dominicano a la inicial, producido tras un contacto que dio Héctor Rayo. Esa anotación resultó vital a la postre, cuando Dominicana apretó la pizarra 4-3 en el quinto capítulo.

Entre los bateadores más destacados por el bando panameño figuraron el metropolitano Abraham Rodríguez, quien se fue de 4-2 con una carrera anotada; el veragüense Jose Mordock con un impecable de 2-2; el bocatoreño Joshwan Wright de 3-1 con una anotada, y Carlos Mosquera con una empujada determinante.

En total, Panamá conectó 7 imparables y cometió solo un pecado a la defensiva, ante 9 hits y 6 errores defensivos cometidos por el cuadro Quisqueyano.

Con este triunfo, la súper ronda va de la siguiente manera: Panamá lidera invicto con 4-0, Cuba se ubica segundo con 3-1, Puerto Rico marcha con 2-2, Nicaragua registra 2-2, República Dominicana se queda con 1-3 y Colombia en el fondo con 0-4.