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    eSports

    Santo Domingo 2026: Raúl Cogley conquista la plata y Panamá suma otra medalla en los eSports

    La plata de Raúl Cogley amplía la cosecha histórica de Panamá en los eSports de Santo Domingo 2026.

    Guillermo Pineda G.
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    Santo Domingo 2026: Raúl Cogley conquista la plata y Panamá suma otra medalla en los eSports
    Raúl Cogley se impuso 3-2 al colombiano Juan Diego López en las semifinales de Street Fighter 6.

    Raúl Cogley consiguió este viernes la medalla de plata para Panamá en Street Fighter 6, en una jornada histórica para los eSports en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    El panameño, de 25 años, avanzó hasta la gran final del torneo después de superar una exigente jornada de competencia, pero terminó en el segundo lugar tras caer ante el dominicano Saúl Mena por 3-0 en el partido por la medalla de oro.

    Cogley había llegado a la definición después de protagonizar una destacada actuación en el cuadro ganador. En las semifinales derrotó 3-2 al colombiano Juan Diego López, resultado que le aseguró un lugar en la disputa por las medallas.

    Antes de alcanzar esa instancia, el panameño había mostrado consistencia desde la fase de grupos. En su primer compromiso venció 3-1 al jamaiquino Okair McLaren, mientras que posteriormente superó 3-2 al bahameño Derek Wong Jr. y cerró esa etapa con una victoria 3-1 sobre el puertorriqueño Ricardo Román.

    El camino hacia la final, sin embargo, no terminó en las semifinales. Después de perder 3-1 ante Mena en el cuadro ganador, Cogley tuvo que disputar el cuadro de perdedores para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el oro.

    Allí respondió con una victoria contundente de 3-1 sobre el venezolano Jorge Velásquez, resultado que le permitió regresar a la gran final y enfrentar nuevamente al representante de República Dominicana.

    En el partido decisivo, Mena volvió a imponerse, esta vez por 3-0, para quedarse con la medalla de oro, mientras Cogley aseguró la plata para Panamá.

    La actuación del panameño representa además la segunda medalla de Panamá en los eSports de esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Más temprano este viernes, Jhonnatan Mora conquistó la medalla de oro en eFootball, convirtiéndose en el primer atleta panameño en ganar una presea dorada en esta disciplina.

    Los eSports forman parte por primera vez del programa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que las actuaciones de Mora y Cogley quedan registradas como las primeras medallas panameñas en esta nueva disciplina dentro de la competencia regional.

    Con la plata de Cogley, Panamá elevó su producción a 24 medallas en Santo Domingo 2026, con ocho de oro, ocho de plata y ocho de bronce, para mantenerse en el octavo puesto del medallero.

    La delegación panameña tendrá este sábado otra oportunidad de subir al podio, cuando se enfrente a México por la medalla de bronce en el sóftbol masculino.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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