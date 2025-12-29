Panamá, 29 de diciembre del 2025

    Fútbol

    Saprissa anuncia de manera oficial el fichaje de Tomás Rodríguez

    Jaime Heilbron
    Saprissa anuncia de manera oficial el fichaje de Tomás Rodríguez
    Tomás Rodríguez jugará para el Deportivo Saprissa en 2026. Foto: Richard Bonilla

    La novela se acabó. Después de semanas llenas de especulación y misterio, el futuro de Tomás Rodríguez, delantero de la selección panameña perteneciente al Sporting San Miguelito, se dio a conocer este lunes por la tarde.

    Rodríguez, quien desde 2024 milita en el Monagas del fútbol venezolano, será jugador del Deportivo Saprissa de Costa Rica. El delantero, anotador de tres goles con la selección en la pasada Copa Oro, llega cedido a préstamo por un año.

    Durante las últimas semanas, Rodríguez estuvo muy cerca de fichar con el Club Olimpia de Paraguay, uno de los clubes más emblemáticos de Sudamérica, al ser tres veces campeón de la Copa Libertadores y campeón del mundo en 1979 tras ganar la Copa Intercontinental. Ese pase se cayó cuando el Saprissa empezó a mostrar su interés, llegando con una oferta que el club paraguayo no pudo igualar.

    Tras la confirmación del fichaje, el Sporting San Miguelito se pronunció en sus redes sociales respecto a toda la situación vivida durante las últimas semanas. En un comunicado, el club se defendió ante las duras críticas recibidas en los últimos días respecto al manejo del pase de Rodríguez.

    El Deportivo Saprissa es el máximo campeón del fútbol costarricense, habiendo ganado el torneo local un total de 40 veces. El Saprissa también ha sido campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf en tres ocasiones: 1993, 1995 y 2005.

    Tras ese último campeonato en 2005, participó en el Mundial de Clubes, donde finalizó en el tercer lugar. Por sus logros y su extensa y apasionada afición, el Saprissa es uno de los equipos más respetados y reconocidos de la región.

