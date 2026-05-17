Panamá, 17 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Saprissa con Rodríguez y Escobar cae en la final ante Herediano

    El conjunto Morado dejó escapar el título del Torneo Clausura de Costa Rica tras caer 2-0 ante Herediano en la final de vuelta (3-2 global).

    Humberto Cornejo
    Saprissa con Rodríguez y Escobar cae en la final ante Herediano
    Tomás Rodríguez jugó hasta el minuto 80, cuando fue reemplazado por el cubano Luis Paradela. Foto: Tomada de @SaprissaOficial

    El Saprissa no pudo sostener su ventaja y terminó cediendo el título del Torneo Clausura del fútbol costarricense, tras caer 2-0 ante Herediano en el partido de vuelta de la final (3-2 en el global), en un duelo donde los panameños Tomás Rodríguez y Fidel Escobar fueron titulares.

    El conjunto morado llegó con ventaja de 2-1 conseguida en la ida, en la que Rodríguez fue una de las principales referencias en ataque con un tanto. El delantero panameño tuvo un par de oportunidades claras en el primer tiempo.

    Por su parte, Fidel Escobar volvió a ser parte de la zaga titular, intentando sostener el orden defensivo ante un Herediano que fue creciendo con el paso de los minutos.

    En la primera mitad, Saprissa logró contener los intentos del rival, que tuvo su ocasión más clara en los pies de Marcel Hernández, pero el balón se estrelló en el travesaño. Sin embargo, el panorama cambió en el complemento.

    Herediano salió con mayor intensidad en la segunda parte y encontró premio gracias a Keysher Fuller, quien abrió el marcador con un potente remate tras una jugada por la banda izquierda. Ese gol inclinó la serie y afectó el planteamiento del conjunto morado.

    Minutos después, el propio Marcel Hernández sentenció la final con una acción individual en la que superó a Escobar antes de definir con calidad para el 2-0, resultado que le dio el campeonato al conjunto dirigido por el argentino José Giacone.

    En el tramo final, Saprissa intentó reaccionar, recurriendo a balones largos en busca de Rodríguez, pero la defensa de Herediano respondió con solvencia y evitó cualquier intento de remontada.

    De esta manera, Herediano impuso su ritmo y aprovechó los momentos clave para asegurar su corona número 32 en el fútbol de Costa Rica.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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