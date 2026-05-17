Saprissa con Rodríguez y Escobar cae en la final ante Herediano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto Morado dejó escapar el título del Torneo Clausura de Costa Rica tras caer 2-0 ante Herediano en la final de vuelta (3-2 global).

El Saprissa no pudo sostener su ventaja y terminó cediendo el título del Torneo Clausura del fútbol costarricense, tras caer 2-0 ante Herediano en el partido de vuelta de la final (3-2 en el global), en un duelo donde los panameños Tomás Rodríguez y Fidel Escobar fueron titulares.

El conjunto morado llegó con ventaja de 2-1 conseguida en la ida, en la que Rodríguez fue una de las principales referencias en ataque con un tanto. El delantero panameño tuvo un par de oportunidades claras en el primer tiempo.

⏰ 56' Golazo de Keysher Fuller para empatar la serie y hay empate en el global. pic.twitter.com/TwpAetbXMG — FUTV (@FUTVCR) May 17, 2026

Por su parte, Fidel Escobar volvió a ser parte de la zaga titular, intentando sostener el orden defensivo ante un Herediano que fue creciendo con el paso de los minutos.

En la primera mitad, Saprissa logró contener los intentos del rival, que tuvo su ocasión más clara en los pies de Marcel Hernández, pero el balón se estrelló en el travesaño. Sin embargo, el panorama cambió en el complemento.

⏰ 68' Fidel Escobar intentaba regresarle la ventaja a los morados, pero no llega a tiempo. pic.twitter.com/TRuhySBPuy — FUTV (@FUTVCR) May 17, 2026

Herediano salió con mayor intensidad en la segunda parte y encontró premio gracias a Keysher Fuller, quien abrió el marcador con un potente remate tras una jugada por la banda izquierda. Ese gol inclinó la serie y afectó el planteamiento del conjunto morado.

Minutos después, el propio Marcel Hernández sentenció la final con una acción individual en la que superó a Escobar antes de definir con calidad para el 2-0, resultado que le dio el campeonato al conjunto dirigido por el argentino José Giacone.

⏰75' Gol de Marcel Hernández para darle la vuelta al global y Herediano de momento sería campeón. pic.twitter.com/QPSDDPl6R5 — FUTV (@FUTVCR) May 17, 2026

En el tramo final, Saprissa intentó reaccionar, recurriendo a balones largos en busca de Rodríguez, pero la defensa de Herediano respondió con solvencia y evitó cualquier intento de remontada.

De esta manera, Herediano impuso su ritmo y aprovechó los momentos clave para asegurar su corona número 32 en el fútbol de Costa Rica.