Saprissa de Costa Rica pide la hora y gana por la mínima en Panamá al Umecit

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Umecit FC no logró empatar el partido en Penonomé a pesar de jugar con uno más en cancha desde el minuto 62

El Deportivo Saprissa de Costa Rica tuvo que sufrir hasta el pitazo final para imponerse por 1-2 al Umecit FC la noche de este miércoles en el estadio Universidad Latina de Penonomé, en el encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El conjunto costarricense parecía tener el partido bajo control al inicio del segundo tiempo gracias a una ventaja de dos goles, pero la expulsión del cubano Luis Paradela cambió por completo el desarrollo del compromiso y permitió la reacción del equipo panameño, que estuvo cerca de rescatar un empate en los minutos finales.

Con este resultado, el Monstruo Morado inició con tres puntos su camino en el torneo regional y además consiguió apenas su segunda victoria en territorio panameño en el siglo XXI.

La primera había sido en 2019, cuando derrotó 0-1 al CAI de La Chorrera. Antes había perdido frente a Panamá Viejo FC en el año 2000 y contra el propio CAI en 2025, mientras que en 2023 empató sin goles frente al Universitario, también en el estadio Universidad Latina.

Durante la primera mitad, Saprissa controló la posesión del balón con un 64% frente al 36% del conjunto panameño. También registró dos remates a puerta contra ninguno del Umecit, aunque el partido transcurrió con pocas ocasiones claras y un ritmo bastante cerrado.

La diferencia llegó cuando el reloj marcaba el primer minuto del tiempo de reposición. Mariano Torres ejecutó un tiro libre desde la frontal del área y el balón cambió de trayectoria tras desviarse en un jugador de la barrera, dejando sin opciones al guardameta David Almengor para colocar el 0-1.

🇨🇷🟣TIRO LIBRE IMPECABLE QUE SE CUELA CON FORTUNA



Mariano Torres le pega con sutileza y, con un desvío, logra anotar el primero para los Morados.🔥



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El tanto golpeó anímicamente al cuadro dirigido por Julio Infante y apenas iniciada la segunda mitad volvió a recibir otro castigo. Al minuto 49, Kendall Waston ganó por alto tras una jugada a balón parado y habilitó de cabeza a Orlando Sinclair, quien remató sin oposición luego de que Almengor saliera del área chica sin poder cortar el envío. El delantero costarricense únicamente tuvo que empujar el balón para ampliar la ventaja.

🇨🇷🟣DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA TERMINAN EN GOL



Orlando Sinclair cierra la pinza para poner el segundo de los Morados.💥



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Cuando parecía que Saprissa encaminaba una victoria tranquila, el encuentro dio un giro inesperado. Luis Paradela fue expulsado con tarjeta roja directa por una agresión sobre Andrés Palmezano, dejando a los visitantes con diez futbolistas durante más de media hora.

🇨🇷❌INCREÍBLE LO DE PARADELA



El futbolista deja a Saprissa con uno menos luego de golpear a un rival, a lo que el árbitro respondió EXPULSÁNDOLO.🟥



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La superioridad numérica revitalizó al Umecit. Infante refrescó su ataque con modificaciones desde el banquillo y el equipo comenzó a jugar con mayor agresividad, adelantando líneas y obligando a Saprissa a defender muy cerca de su propia área.

El premio para los panameños llegó al minuto 76. Alberto Saldaña aprovechó una acción ofensiva para vencer al guardameta morado y descontar el marcador, encendiendo el entusiasmo de los aficionados presentes en Penonomé.

🇵🇦😳SE PUSO BUENO ESTO



Saldaña aparece en el segundo palo acortando distancias para UMECIT. ¡SE METIÓ A PROBLEMAS SAPRISSA!



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Los minutos finales fueron de constante presión por parte del conjunto local. Aunque Saprissa mantuvo un ligero dominio de la posesión al terminar el encuentro (55% contra 45%), el desarrollo del complemento fue mucho más equilibrado.

Ambos equipos finalizaron con tres disparos a portería, mientras Umecit mejoró considerablemente su precisión de pase, cerrando con un 80% frente al 75% de los visitantes. También se registraron 30 faltas en total, con 19 cometidas por Saprissa y 11 por Umecit, además de dos tarjetas amarillas por equipo.

Los panameños del Saprissa

El técnico costarricense Hernán Medford no contó para este compromiso con el defensor panameño Fidel Escobar, quien no viajó con la delegación y continúa rodeado de rumores sobre una posible salida del club. En cambio, el bocatoreño Newton Williams sí tuvo participación al ingresar al minuto 73 en sustitución de Orlando Sinclair.

El calendario de Umecit

Tras este resultado, Umecit deberá cambiar rápidamente el enfoque para afrontar una exigente semana.

Este sábado visitará al Tauro FC en el estadio Rommel Fernández por la segunda jornada del torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol y el próximo miércoles volverá a ser local frente al Olimpia de Honduras en la segunda fecha del grupo C, que también integran Mixco de Guatemala y Alianza FC de Panamá.