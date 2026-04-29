Saprissa enfrenta suspensión de Fidel Escobar y activa defensa legal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El club está buscando proteger al panameño y su participación en la semifinal del Torneo Clausura.

El Deportivo Saprissa se prepara para enfrentar no solo una semifinal crucial del Torneo Clausura, sino también un desafío fuera de la cancha con la suspensión de tres partidos impuesta a Fidel Escobar, tras un altercado con un comisario en el pasado duelo frente a Puntarenas.

La sanción no solo afecta la rotación del equipo en la fase decisiva del campeonato, sino que también tiene implicaciones directas sobre la proyección internacional del panameño, quien se encuentra en el radar de la selección de Panamá y podría desempeñar un rol determinante en la próxima Copa del Mundo.

3 partidos de sanción para Fidel Escobar y Mariano Torres por el altercado con Erick Mora, comisionado de UNAFUT. ❌



Además, al Saprissa se le clausuró el 20% de la gradería sur en su próximo partido de local. ❌ pic.twitter.com/2ThvvUrFxI — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 28, 2026

Erick Lonnis, gerente deportivo de Saprissa, confirmó que el club ya activó un equipo legal completo para apelar la medida.

“Vamos a dar la lucha en todos los campos… dentro y fuera de la cancha”, afirmó, subrayando la relevancia del caso tanto para el club como para el jugador.

“Es una situación sin precedentes”, aseguró Lonnis, haciendo alusión a los eventos que han rodeado al club en las últimas semanas.

La suspensión de tres partidos que enfrenta Escobar se originó el domingo en la jornada del Clausura 2026, en el partido que ganó Saprissa 3-1 sobre Puntarenas, disputado en el estadio Lito Pérez.

“Kadir ha estado trabajando y ha estado aprovechando las oportunidades. Es un chico que me cae muy bien. Tiene mucho potencial. Se merece elogio, porque creo que Kadir puede darnos cosas en esa posición, que estamos buscando”, señaló Carvalho durante la conferencia de prensa… pic.twitter.com/TxIjRIXXVE — La Prensa Panamá (@prensacom) April 29, 2026

En ese encuentro se registraron incidentes en las graderías entre aficionados de la Ultra Morada y miembros de la fuerza pública. Durante los altercados, el comisario de la Unafut, Erick Mora, documentó la situación con su teléfono celular, lo que provocó el reclamo de algunos jugadores morados. Entre ellos Escobar y Mariano Torres.

Como consecuencia de estos hechos, la Comisión Disciplinaria decidió sancionar a Escobar con tres partidos de suspensión y una multa de 200,000 colones (aproximadamente 440 dólares), al considerarlo culpable de insultar y provocar a oficiales de partido, en su primera infracción de este tipo.