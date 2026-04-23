Saúl de Gracia gana bronce en taekwondo y Panamá llega a 20 medallas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El atleta panameño Saúl de Gracia le dio al país una nueva medalla en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, al conquistar el bronce en taekwondo, modalidad kyorugui +73 kg.

El atleta istmeño avanzó hasta las semifinales, donde fue superado 0-2 por el chileno Juan Ramos, resultado que le aseguró un lugar en el podio.

Esta se convierte en la tercera presea para Panamá en esta disciplina, luego de los bronces obtenidos por Amira Grira (-63 kg) y Andrés Lasso, también en kyorugui.

Estas representan la presea número 20 del país, con un total acumulado de cuatro de oro, tres de plata y 13 de bronce.

Linda Morris ataca a la argentina Trinidad Bigetti. Foto. Cortesía/COP

En la misma jornada, la panameña Linda Morris compitió en la categoría de -49 kg, quedando eliminada en los octavos de final tras caer 0-2 ante la argentina Trinidad Bigetti.