Scaloni, con la voz quebrada: ‘Y me duele’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Lionel Scaloni dejó en suspenso su continuidad al frente de la Albiceleste y no confirmó si fue el último partido de Messi con Argentina.

Lionel Scaloni evitó buscar excusas tras la derrota 1-0 de Argentina frente a España en la final de la Copa Mundial, pero reconoció que una serie de circunstancias terminaron condicionando el desenlace del partido disputado este domingo.

La Albiceleste cayó en la prórroga por un gol de Ferrán Torres al minuto 106, después de disputar más de media hora con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la segunda tarjeta amarilla en el tiempo de reposición (90+3). A ello se sumaron las lesiones de Lisandro Martínez en el primer tiempo y de Cristian Romero en el segundo, dos bajas que obligaron al seleccionador a modificar completamente el plan que había preparado para la final.

“Hay que darle valor al rival. Y aun así, siendo el número de ellos superior, me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11”, afirmó Scaloni en conferencia de prensa. “Hoy se juntaron demasiadas cosas. El rival juega bien, eso es indudable, pero después las lesiones y la expulsión fueron cambiando todo. Los cambios que pudimos hacer fueron más por obligación que por decisiones futbolísticas”.

Las lesiones de los dos zagueros titulares obligaron al entrenador a recurrir al banco para reforzar la defensa. Ingresaron Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Facundo Medina y Nahuel Molina, mientras que Lautaro Martínez, autor del gol de la victoria en la semifinal, permaneció los 120 minutos en el banquillo.

Lejos de cuestionar el rendimiento de sus dirigidos, Scaloni respaldó a un plantel que, según dijo, volvió a demostrar el carácter que lo llevó hasta la definición del campeonato.

“Yo solo tengo palabras de agradecimiento eternas para este grupo. Ojalá la selección pueda repetir lo que se ha conseguido hasta el final. Es muy difícil lo que ha conseguido este equipo. Duele no haber podido competir hoy en el sentido futbolístico, pero no tengo reproches para nadie”, señaló.

Uno de los episodios que reflejó ese compromiso fue la permanencia en cancha de Nicolás Tagliafico, quien continuó jugando pese a las molestias físicas.

“Quería salir, pero si salía nos iba a complicar aún más la situación porque necesitábamos gente para defender. Él me dijo que estaba bien, aunque ya sabíamos cómo estaba. Ese es el ADN de este equipo y estoy muy orgulloso de él y de todos sus compañeros”, explicó.

Scaloni también recurrió al recuerdo de Alejandro Sabella para enviar un mensaje a la afición argentina, evocando las palabras del entrenador tras el subcampeonato mundialista de 2014.

“Guárdense eso que dijo Alejandro ese día. Nos duele el alma no haber podido llevar la copa, pero es un orgullo cómo han competido. Hemos llegado a esta final en unas condiciones que podían haber sido mejores y aun así estuvimos a nada de poder competirla”, manifestó.

Consultado por Lionel Messi, quien no confirmó si este fue el último partido de su carrera con la selección, el entrenador dejó claro que nunca pensó en sustituirlo.

“Yo tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que esté orgulloso de sus compañeros, porque se brindaron por él. Para mí es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol y eso no cambia por este resultado ni por lo que hizo en este Mundial”, afirmó.

Scaloni también pidió que el recorrido de Argentina sea valorado más allá de la derrota en la final.

“Espero que la gente esté orgullosa de su equipo y de lo que ha conseguido. Es muy difícil llegar hasta acá y competir de la manera en que lo hicimos durante todo el torneo”, sostuvo.

Antes de quebrarse emocionalmente, reveló que ya había descargado toda la tristeza en la intimidad del vestuario.

“Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario. Les tengo que agradecer porque han sido unos guerreros. Incluso los jugadores españoles nos decían que les sorprendía la manera que teníamos de competir. Ojalá las futuras generaciones mantengan ese ADN”, comentó.

La conferencia terminó con la mayor incógnita de la tarde. El contrato de Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino concluye en diciembre y el seleccionador admitió que necesita tiempo para decidir si continuará al frente del equipo.

“Voy a hablar con el presidente. Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veré. Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto otra vez. Para seguir hay que resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar”, expresó.

Las últimas palabras dieron paso al silencio. Con la voz entrecortada, Scaloni agradeció a la dirigencia por haberle permitido ocupar “el lugar soñado para cualquier entrenador”, rompió en llanto frente a los aplausos de la prensa argentina y abandonó la sala de conferencias sin poder terminar su respuesta.

Sus últimas tres palabras fueron: “y me duele”.