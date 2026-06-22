Panamá, 22 de junio del 2026
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    Scaloni: ‘Desde Catar hemos mantenido la línea y hemos sumado jugadores’

    El entrenador aseguró que Argentina mantiene su línea de juego en el Mundial 2026 y destacó la incorporación de nuevos jugadores.

    EFE
    Scaloni: ‘Desde Catar hemos mantenido la línea y hemos sumado jugadores’
    El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, asiste a una rueda de prensa previo al próximo partido del Mundial de la FIFA 2026 contra Austria, en el estadio de Dallas, Texas (Estados Unidos). EFE/ Sebastián Mariscal

    Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, afirmó que la principal diferencia respecto al conjunto que conquistó hace cuatro años la Copa del Mundo, es que han ido sumando jugadores, porque el equipo “ha mantenido la línea”.

    “Después de Catar hemos hecho buenos partidos. Creo que hemos mantenido una línea y hemos sumado a Thiago (Almada) que tenía menos minutos. Nos da un poco lo que nos daba Ángel (Di María) por la otra banda. Tenemos gente en el banco que nos puede cambiar, Giuliano (Simeone), Nico (Paz). El equipo puede mejorar”, señaló.

    Scaloni negó que su selección se echase atrás tras ponerse en ventaja ante Argelia. “Para mí el primer tiempo y el segundo fue igual. El rival juega y te somete y tienes que defender. Ha sucedido y seguirá sucediendo, pero lo importante es que el equipo sabe reaccionar”, señaló.

    Consideró a Austria como un buen equipo que tiene la similitud con Argelia de que “los dos van a buscar el arco. Austria es más vertical, sale a buscar el partido y eso es bueno para el espectáculo. Los dos hemos ganado nuestro primer partido”.

    El técnico dijo que no le sorprende la victoria de España sobre Arabia Saudí, porque “el primer partido lo empató, pero podría haber ganado”.

    “A España la vimos en el gimnasio y no me sorprende que hayan ganado”, manifestó y, además, se mostró convencido de que estará en la “lucha final del Mundial”.

    Sobre qué recuerdo tiene del Inglaterra-Argentina de hace 40 años, en el que Diego Maradona marcó con ‘la mano de Dios’ y el ‘gol del siglo’, afirmó: “Creo que estaba en la casa de mi abuela. Lo vi por el televisor muy chiquito, emocionante, lo veremos por todos lados mañana así que nos emocionarnos también”.

    EFE

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