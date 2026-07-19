Scaloni: ‘Han sido mejores’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico argentino reconoció la superioridad de la selección española en la derrota 1-0 y destacó el recorrido de sus jugadores hasta llegar al partido decisivo.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, reconoció la tristeza por la derrota en la final del Mundial 2026, aunque aseguró que sus jugadores deben valorar el camino recorrido y levantarse tras caer 1-0 ante España.

“Es la verdad”, respondió Scaloni al referirse a que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue superior durante el encuentro. El técnico argentino, que hace cuatro años llevó a su selección a conquistar el tercer título mundial de su historia, admitió que España fue mejor en la disputa por el campeonato.

“Estoy triste, tengo un montón de cosas para decir que ahora no valen la pena exponer”, señaló el entrenador tras la final, en la que Argentina no pudo conseguir su cuarta Copa del Mundo.

Scaloni destacó la importancia de haber llegado nuevamente a una instancia definitiva y defendió el desempeño de sus futbolistas durante el torneo.

Los entrenadores de España Luis de la Fuente y de Argentina Lionel Scaloni se abrazan este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/ Angel Colmenares

“Yo sí que me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta. Hay que dar una validez enorme a lo que logramos”, afirmó.

El técnico argentino evitó profundizar sobre las dificultades que atravesó su equipo en las fases eliminatorias, pero resaltó el esfuerzo realizado por sus jugadores.

“Al país quiero decirle que lo dimos todo”, expresó Scaloni, quien aseguró que su selección es “un gran ejemplo para la gente”.

Pese al golpe de la derrota, el entrenador dejó un mensaje de recuperación: “Se pierde, hay que levantarse”.