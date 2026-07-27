Scaloni sale en defensa de sus ‘guerreros’ por ‘aguantar baldazos de agua fría’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El seleccionador de Argentina lamentó no haber podido conquistar otro título mundial y defendió a sus jugadores, a quienes calificó de “guerreros” por el esfuerzo demostrado durante el campeonato.

Una semana después de caer por 1-0 ante España en la final del Mundial, Scaloni publicó en sus redes sociales un mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece junto a su cuerpo técnico.

En la publicación, reflexionó sobre lo que significó la derrota.

“Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarle a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa”, expresó.

De sus jugadores, el técnico destacó “el esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) y el darlo todo (aunque ya no tengas más)”.

También valoró la capacidad del plantel para resistir las críticas y seguir compitiendo pese al desgaste acumulado durante el torneo.

“El aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro… Eso es el verdadero trofeo”, añadió.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, reacciona durante la final del Mundial 2026 ante España. EFE/EPA/Christopher Neundorf

El entrenador, oriundo de Pujato, en la provincia de Santa Fe, se mostró “eternamente agradecido” con los jugadores, el cuerpo técnico y el personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como con quienes trabajaron de “forma silenciosa” para que la delegación estuviera cómoda.

“Y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”, agregó.

Scaloni cerró su publicación con una posdata: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

Sin embargo, no aludió a los incidentes posteriores a la final ante España, en los que participaron algunos futbolistas de su selección y miembros del cuerpo técnico.

El exjugador de Estudiantes de La Plata, Deportivo de La Coruña y Lazio explicó que publicó su reflexión tras una semana “intensa”, en la que, según escribió, se entrelazaron “la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma”.

Scaloni, cuyo contrato vence a finales de diciembre de 2026, tampoco se refirió a su continuidad al frente de la selección argentina.

El técnico dirige a la albiceleste desde agosto de 2018 y ha conquistado el Mundial de 2022, la Copa América de 2021 y la de 2024, además de la Finalissima de 2022.