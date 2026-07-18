Scaloni y las cábalas: de las zapatillas contra Arabia a la final de su segundo Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En conferencia, el técnico argentino recordó que España llevaba meses en su radar y respondió a supersticiones para los partidos.

A sus 48 años, Lionel Scaloni está nuevamente donde pocos entrenadores logran regresar: en una final de la Copa del Mundo. El arquitecto de la generación más exitosa en la historia reciente de Argentina insistió en que la única forma de afrontar una final es tratarla como un partido más, sin permitir que la magnitud del escenario altere la preparación.

“Nos preparamos de la misma manera que todos los partidos. Es un partido de fútbol en el que necesitamos obtener nuestra mejor versión para intentar ganar. No ponemos en la cabeza que es una final del mundo porque, si no, te podés desviar de la atención”.

Aunque Argentina llega como vigente campeona del mundo, Scaloni considera que la experiencia solo sirve hasta que comienza el partido. Sin embargo, hubo un momento de la conferencia en el que la táctica quedó a un lado y apareció la parte más humana del entrenador.

Una pregunta sobre las lágrimas que han acompañado a la selección durante todo el torneo abrió la puerta a una de las respuestas más emotivas de la rueda de prensa.

Si en Catar 2022 la emoción parecía asociada a terminar con una espera de 36 años, ¿por qué ahora, con la gloria ya conquistada, jugadores y cuerpo técnico siguen quebrándose después de cada victoria?

Scaloni no dudó.

“Porque ves a tu gente de la manera que festeja, de la manera que está feliz. Eso te llega y es imposible que no te toque el corazón”.

Lionel Messi saluda a los aficionados tras ganar la semifinal en Atlanta. EFE

Para el entrenador, la selección ha recuperado algo mucho más valioso que cualquier trofeo.

“Hemos recuperado que la gente se pare delante del televisor con la camiseta argentina y se dé un abrazo. Un hincha de Newell’s con uno de Central, uno de Boca con uno de River. Ese es el valor más grande que podemos tener”.

La respuesta terminó explicando por qué la emoción sigue tan presente incluso después de conquistar todos los títulos posibles.

“Está bueno sacar las emociones. Es parte de la vida y te hace más humano”.

Su amigo, Luis

Scaloni también dedicó varios minutos a hablar de España y, especialmente, de Luis de la Fuente, con quien mantiene una amistad que nació años atrás durante los cursos de entrenadores organizados por la Real Federación Española de Fútbol.

El abrazo entre ambos antes en un evento con Tom Brady, Novak Djokovic, Kevin Durant y aficionados llamó la atención de los presentes y el argentino explicó el motivo.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d), abraza a su hómologo de Argentina, Lionel Scaloni, durante una rueda de prensa conjunta este vienes, en Nueva York. EFE

“Fui ahí porque iba él. Le dije: ‘Luis, vengo por vos’. Después hablamos otras cosas que prefiero que no sepan. Lo aprecio mucho. España viene haciendo una etapa muy buena con Luis y me pone contento”.

También coincidió con las palabras de De la Fuente sobre las similitudes entre ambos equipos.

“Intentamos hacernos fuertes con la pelota. Los dos buscamos atacar a través del balón, con algunos matices. En eso somos bastante parecidos”.

El técnico argentino reveló además que España lleva mucho tiempo ocupando espacio en la sala de análisis de la Albiceleste.

Aunque la Finalissima prevista entre los campeones de Europa y América nunca llegó a disputarse, explicó que desde hace meses su cuerpo técnico estudiaba al conjunto español.

“A España la analizamos porque podíamos jugar en marzo, pero también porque desde diciembre veníamos analizando todos los posibles rivales del Mundial. No es que hayamos trabajado más sobre ellos que sobre otro equipo”.

La leyenda

Scaloni volvió a rendirse ante el capitán argentino cuando recordó el abrazo que ambos compartieron tras la clasificación frente a Inglaterra, momento en el que el futbolista lo calificó como “historia pura”.

El entrenador respondió con una frase que resume lo que siente por el número diez.

“La historia pura es él. La historia y la leyenda es él”.

El seleccionador explicó que escuchar esas palabras del mejor jugador de todos los tiempos representa uno de los mayores reconocimientos de su carrera.

“Que el mejor futbolista que ha visto el mundo piense eso es algo maravilloso”.

Lionel Messi durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Suiza, en Kansas City. EFE/WILL OLIVER

También aprovechó para pedir que el fútbol disfrute cada instante que aún puede ofrecer Messi.

“Como pasó con Diego, diez años después todos lo extrañábamos. A Leo todavía lo tenemos acá y tenemos que valorar lo que hace”.

Scaloni recordó que, con 39 años, el capitán argentino continúa disputando finales y liderando a una selección campeona del mundo.

“Lo que ha hecho este grupo de jugadores es increíble. Han conseguido cosas que años atrás eran impensadas”.

Precisamente sobre el futuro de Messi llegó la pregunta que nadie en Argentina quiere formular: si la final del domingo será su último partido con la camiseta albiceleste.

La respuesta fue tan breve como contundente.

“No tengo ni idea. Hay que preguntarle a él”.

Lejos de especular, el entrenador evitó alimentar cualquier versión sobre una posible despedida.

¿Hay cábala?

La conferencia concluyó con un tema mucho más ligero: las supersticiones.

Scaloni confesó que alguna vez creyó en ellas, aunque dejó de hacerlo en el momento menos esperado.

“En el Mundial anterior usábamos siempre las mismas zapatillas. Perdimos con Arabia Saudita y las tuvimos que cambiar”.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, responde a las preguntas durante la rueda de prensa de los finalistas en Nueva York. EFE

Desde entonces, asegura que dejó atrás las cábalas.

“No tengo muchas supersticiones. Sí entro con el pie derecho, pero eso lo hacía también cuando jugaba”.