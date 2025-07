Scottie Scheffler no da margen a la remontada de sus rivales y gana su primer Abierto Británico

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, no dio margen a la sorpresa en la última jornada del Abierto Británico disputada este domingo y alzó su primera Jarra de Clarete tras imponer su superioridad e impedir la remontada de sus rivales, que en ningún momento pusieron en aprieto su victoria.

Scheffler conquista su cuarto major después de ganar el Masters de Augusta en 2022 y 2024 y el Campeonato de la PGA el pasado mes de mayo con solo 29 años, algo que solo habían hecho hasta ahora seis jugadores, y se convierte en el segundo de la historia, junto con su compatriota Tiger Woods, en adjudicarse el torneo británico como líder del ránking.

The winning putt. This is the one. pic.twitter.com/uZd6bhtkNF

Tras la última jornada en el campo de Royal Portrush (Irlanda del Norte), el golfista de New Jersey completó una tarjeta de 267 golpes, con -17 sobre el par del campo, por delante de Harris English (-13) y de la revelación del torneo, Chris Gotterup (-12), quienes evidenciaron la hegemonía de la armada estadounidense en el único grande que se disputa en suelo europeo.

This is what it’s all about.



Scottie Scheffler and his family celebrate a moment they’ll never forget. pic.twitter.com/tVLdeS8yIh