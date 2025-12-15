Panamá, 15 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GOLF

    Scottie Scheffler, mejor jugador del año en el PGA Tour

    EFE
    Scottie Scheffler, mejor jugador del año en el PGA Tour
    El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, fue elegido el mejor jugador del año en el PGA Tour. EFE/EPA/MARK MARLOW

    El golfista estadounidense Scottie Scheffler, actual número 1 del mundo, ha sido elegido mejor jugador de 2025 del PGA Tour, mientras que el sudafricano Aldrich Potgieter ganó el premio al mejor joven del año, tal y como informó este lunes la competición.

    +info

    Alcaraz, premiado por el mejor punto del año con un globo entre las piernas en Montecarlo Siete defensores panameños están en acción en el fútbol europeoSenadora del partido de Milei denuncia a presidente de la AFA ante Conmebol por corrupciónEl técnico del St Johnstone confía en el regreso de Víctor GriffithFlorentino Pérez: ‘La situación gravísima del caso Negreira merece justicia’

    Scheffler, con seis victorias en el circuito en 2025, se convirtió en el segundo jugador en ganar el premio cuatro o más veces consecutivas, después del estadounidense Tiger Woods (1999-2003). Un galardón que lleva el nombre del estadounidense Jack Nicklaus, leyenda del golf.

    El golfista de 29 años, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, logró su cuarto premio al jugador del año tras superar en las votaciones al inglés Tommy Fleetwood, al estadounidense Ben Griffin y al norirlandés Rory McIlroy.

    Potgieter, por su parte, campeón del ‘Rocket Classic’ 2025, fue uno de los cinco novatos que ganaron en el PGA Tour esta temporada y el único que se clasificó para los ‘playoffs’ de la FedExCup.

    A la edad de 20 años, consiguió el premio que lleva el nombre del exjugador Arnold Palmer después de superar en las votaciones al inglés Michael Brennan, a los estadounidenses Steven Fisk y William Mouw, y al australiano Karl Vilips.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre. Leer más
    • Emiten alerta epidemiológica por aumento de influenza A en la región. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Del poder a los tribunales: los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo. Leer más
    • El rol de Ramón Carretero en el envío de petróleo venezolano a Cuba. Leer más