Scottie Scheffler toma ventaja ante un irregular McIlroy al inicio del Abierto Británico

La primera jornada del Abierto Británico dejó este jueves un liderato compartido por cinco jugadores, con cuatro bajo el par, y con el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, a un paso de la cabeza, mientras que su máximo rival, el noirlandés Rory McIlroy, salvó la jornada después de sufrir en casa más de la cuenta.

Después de los primeros 18 hoyos del último ‘major’ de la temporada, la tabla la encabezan el inglés Matthew Fitzpatrick, el estadounidense Harris English, el danés Jacob Skow Oelesen, el chino Haotong Li y el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, que hicieron 67 golpes (-4).

