Se define la ronda semifinal del Nacional Infantil de Béisbol 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Santos, Herrera, Coclé, Oeste, Este y Chiriquí siguen en carrera, rumbo a Williamsport

El equipo de las Pequeñas Ligas de Las Tablas aseguró su clasificación a la ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil tras derrotar 12-7 este jueves a Panamá Metro (Cerro Viento) en el partido de desempate por el tercer y último cupo del Grupo A.

El encuentro se disputó en el estadio Andy Alonso de Parque Lefevre y se definió en entradas extras luego de un duelo que tuvo varios cambios en el marcador.

Las Tablas tomó la iniciativa desde temprano. En la parte alta del primer episodio el equipo santeño anotó tres carreras para adelantarse en la pizarra y posteriormente amplió la ventaja con tres anotaciones más en el tercer capítulo.

Panamá Metro reaccionó en el cierre de ese mismo tercer inning cuando logró fabricar dos carreras frente al lanzador Luis Chen, quien había iniciado el encuentro por la novena santeña.

Metro continuó recortando la diferencia en el cuarto episodio al anotar una carrera adicional y mantuvo la presión ofensiva durante el resto del compromiso.

En la sexta entrada el conjunto de Cerro Viento consiguió un rally de cuatro carreras que terminó igualando el marcador y obligó a extender el partido más allá de los seis episodios reglamentarios de la categoría.

Con el juego empatado, Las Tablas respondió en el séptimo inning —ya en entradas extras— con un ataque decisivo de cinco carreras que inclinó definitivamente el partido a su favor y selló la clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Luis Chen se acreditó la victoria a pesar de permitir tres carreras durante sus tres episodios de labor en el montículo.

Además de su trabajo como lanzador, Chen también fue una de las figuras ofensivas del encuentro. El jugador conectó tres imparables, anotó dos carreras y remolcó otras dos para liderar el ataque de su equipo.

Otro aporte importante lo realizó Adrián Vaca, quien conectó un doble, anotó una carrera y produjo otra para la causa santeña.

Leonel Cano también destacó con el bate al anotar dos carreras, impulsar una más y conectar un sencillo y un doble durante el compromiso.

Para Panamá Metro la derrota representó su tercera caída consecutiva en el torneo. El conjunto capitalino venía de perder previamente en 10 episodios ante Herrera y posteriormente cayó el miércoles frente a Panamá Oeste, resultados que terminaron obligándolo a disputar el partido de desempate.

Con el triunfo, Las Tablas se quedó con el último cupo disponible del Grupo A hacia la ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil.

Ronda semifinal

La siguiente fase del campeonato comenzará este viernes en el estadio de Capleton, ubicado en Juan Díaz.

La jornada inaugural de la ronda semifinal iniciará a las 9:00 de la mañana con el enfrentamiento entre Herrera y Coclé. Posteriormente se medirán Panamá Oeste y Panamá Este, mientras que el cierre del día estará a cargo del duelo entre Chiriquí y Los Santos.

En esta etapa del torneo participarán seis equipos y se jugará bajo el formato de todos contra todos, del cual saldrán los dos mejores conjuntos que avanzarán a la serie final del campeonato infantil. El campeón jugará la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania.