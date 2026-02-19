Panamá, 19 de febrero del 2026

    Béisbol Juvenil

    Se reactiva el Béisbol Juvenil: Oeste busca cerrar ante Metro y Chiriquí apunta a la revancha frente a Coclé

    El Rod Carew y el Kenny Serracín serán escenario este viernes de dos partidos determinantes en la ruta hacia la serie final del Juvenil 2026

    Guillermo Pineda G.
    Dereck Gómez fue el abridor del quinto y último juego de la serie final del 2025 entre Coclé y Chiriquí. Archivo

    Las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entran en una fase decisiva este viernes con la disputa de los quintos partidos en ambas llaves. En el estadio Rod Carew, Panamá Oeste intentará sentenciar su serie ante Panamá Metro, mientras que en el Kenny Serracín de David, Chiriquí tendrá una oportunidad concreta de acercarse a la final frente a Coclé.

    En la capital, los Vaqueros llegan con ventaja en la serie luego de haber ganado los tres primeros compromisos, aunque Metro evitó la barrida con un triunfo 4-2 en el cuarto juego, justo antes de los carnavales.

    Panamá Oeste, líder de la ronda regular con marca de 19-2 y ganador 4-1 en su serie previa ante Herrera, ha sabido capitalizar momentos claves en la semifinal. Sin embargo, en el cuarto duelo pagó caro errores defensivos y la incapacidad de contener el relevo largo de Fabián Carrera.

    El director Dimas Ponce contará nuevamente con su principal figura ofensiva, Luis Aranda, ausente en el último encuentro y cuyo regreso fortalece el orden al bate. Además, el cuerpo técnico podrá gestionar con mayor flexibilidad su rotación gracias a los días de pausa por Carnaval, con brazos como Luis Govea y Joshua Martínez disponibles en un contexto de posible juego de eliminación para el rival.

    Luis Aranda fue uno de los pilares ofensivos de Panamá Oeste en la ronda regular. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Del lado metropolitano, el mensaje es claro: ir partido a partido. Metro ya demostró que puede competir en escenarios adversos y necesita repetir ejecución defensiva sólida y producción oportuna como la mostrada en el quinto episodio del juego anterior, donde inclinó la balanza con dos outs. La presión es máxima: una derrota pone fin a su temporada; una victoria extiende la serie y traslada la tensión a La Chorrera.

    En paralelo, la atención se divide hacia David, donde Chiriquí recibe a Coclé con la posibilidad de dar un golpe casi definitivo en la serie. Para los chiricanos, el escenario tiene una carga emocional evidente: hace un año perdieron la serie final ante la “Leña Roja”, y ahora tienen una oportunidad única de consumar la revancha en casa.

    Ángel Chávez el director del equipo juvenil de Chiriquí. Archivo

    En el juego inaugural de la semifinal, Chiriquí logró imponerse al experimentado Dereck Gómez, elegido Lanzador del Año tras registrar una efectividad de 0.22 en 41.1 episodios, marca de 6-0 en la ronda regular y un WHIP de 0.54.

    Coclé, vigente bicampeón nacional, enfrenta ahora un desafío ofensivo evidente. En cuatro partidos ante Chiriquí ha producido apenas 11 carreras, contraste notable con las 29 que fabricó en igual cantidad de encuentros frente a Chiriquí Occidente en la ronda anterior.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

