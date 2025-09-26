Seahawks, gol de campo agónico y octava victoria consecutiva en la carretera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con un gol de campo de 52 yardas convertido por Jason Myers cuando el reloj expiraba, los Seattle Seahawks vencieron el jueves por la noche 23-20 a los Arizona Cardinals y firmaron su octava victoria consecutiva como visitantes, la racha más larga fuera de casa en la historia de la franquicia y la más extensa actualmente en la NFL.

El triunfo estuvo cerca de escapárseles. Seattle había construido una ventaja de 14 puntos que se desmoronó en un último cuarto dramático. Los Cardinals, liderados por Kyler Murray, empataron el encuentro con apenas 33 segundos en el reloj y obligaron a los Seahawks a una ofensiva desesperada.

Sam Darnold no se intimidó. El mariscal de campo completó un envío de 22 yardas con Jaxon Smith-Njigba, quien aseguró la posesión clave que devolvió a Seattle al rango de anotación. Un par de jugadas más tarde, Myers, que había fallado un intento de 53 yardas minutos antes, volvió a la cancha y esta vez no perdonó, asegurando la victoria con un disparo certero desde larga distancia.

Darnold finalizó la noche con 242 yardas aéreas y un touchdown, mientras que los Seahawks (3-1) prolongaron también su dominio sobre rivales de la División Oeste de la Conferencia Nacional con su octavo triunfo consecutivo en ese frente.

Los Cardinals parecían vencidos a mitad del cuarto final, abajo 20-6. Sin embargo, Murray encendió la remontada con un pase de touchdown de 16 yardas a Marvin Harrison Jr. para acercarse 20-13 con menos de seis minutos en el reloj.

Luego del fallo de Myers en su primer intento desde 53 yardas, Arizona capitalizó y Murray conectó con Emari Demercado en un envío de siete yardas para igualar el marcador.

La euforia local, sin embargo, se esfumó rápidamente. Una patada corta de Chad Ryland dejó a Seattle en la yarda 40 de su propio campo. Desde allí, Darnold y Smith-Njigba completaron la jugada que abrió paso al gol de campo definitivo.

Las acciones del oeste de la Conferencia Nacional tiene el choque entre los San Francisco 49ers ante los Jacksonville Jaguars y Los Ángeles Rams recibiendo a los Indianopolis Colts. Ambos partidos serán a las 3:05 de la tarde.