Seahawks vs Patriots: análisis, pronósticos y protagonistas del Super Bowl LX

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Especialistas de ESPN coincidieron en que el duelo entre Seahawks y Patriots será más parejo de lo previsto, aunque la mayoría se inclina por Seattle como ligero favorito por el trofeo Vince Lombardi.

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks cerrarán este domingo 8 de febrero una temporada de ensueño cuando se enfrenten en el Super Bowl LX, que se disputará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara.

Por primera vez en cuatro años, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no estarán presentes en la gran final. En su lugar, Seahawks y Patriots se ganaron el derecho de disputar el trofeo Vince Lombardi con defensas dominantes y dos mariscales de campo, Sam Darnold y Drake Maye, decididos a escribir su propia historia en la NFL.

De acuerdo con especialistas de ESPN, el Super Bowl apunta a ser un duelo mucho más parejo de lo que reflejan las líneas iniciales, aunque la mayoría coincide en darle una leve ventaja a Seattle.

“Creo que estará más cerrado de lo que creen. Salieron los Seahawks como favoritos, pero no creo que sea una diferencia abismal. Voy con los Seattle Seahawks”, dijo Kary Correa, aclarando que el favoritismo de Seattle no garantiza un partido cómodo.

En la misma línea, Ciro Procuna reconoció la tendencia general, pero advirtió sobre los riesgos de subestimar a New England.

“Creo que todos vamos a decir Seattle, pero ahí es donde vienen esas grandes tragedias y quedamos todos mal. Estoy tentado a decir Patriots, pero solo por ese efecto. Mi equipo siempre fue Rams y lo que le ganaron fueron los Seahawks. En esa congruencia me quedo con los Seahawks”, mencionó Procuna.

Julian Love (i) festeja una victoria de los Seattle Seahawks. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Más contundente fue John Sutcliffe, quien ve un dominio claro del conjunto de Seattle. “Me quedo con Seattle y creo que va a pegar duro. Veo un dominio absoluto por parte de los Seahawks. Tenemos que respetarlos más, no son tan populares, pero tienen todo para ganar".

Sin embargo, no todos descartan a los Patriots. Eduardo Varela subrayó que el equipo de New England tiene los argumentos necesarios para competir. “Los Patriots tienen herramientas para ganar. Ojalá sea cerrado, porque es lo que queremos todos”.

Mientras que Pablo Viruega dejó abierta la puerta a un desenlace inesperado. “No creo que Seattle gane por más de cinco puntos, pero no descarto que los Patriots ganen. Algo tiene este equipo. No los descarto, no creo que sea una sorpresa".

El Super Bowl LX reunirá a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks. EFE

Patriots, ante una cita con la historia

Más allá del resultado, New England afronta el Super Bowl con la posibilidad de romper un empate histórico y convertirse en la franquicia más ganadora de la NFL, superando a los Pittsburgh Steelers.

“Si logran el Vince Lombardi serían la única franquicia que tendría siete anillos de Super Bowl, rompiendo el empate con los Steelers. Han traído la ilusión de que la reconstrucción tomaría años y lo que vendría en los próximos años”, manifestó Correa.

Drake Maye reveló que recibió consejos del miembro del Salón de la Fama Peyton Manning para conquistar el Super Bowl LX. EFE

Varela, por su parte, enfatizó la importancia de aprovechar el momento cuando se presenta, especialmente para un equipo en reconstrucción.

“Que hayan llegado a la postemporada ya es bastante. La ventana de la oportunidad en la NFL es tan difícil que tienes que aprovechar cuando llegas”, expresó Varela.

“Dan Marino llegó en su segundo año, sé que fue hace muchos años, en 1984, y se decía que llegaría de nuevo. Desde siempre, tienes que aprovechar el momento en el que estás, porque nunca se sabe”.

Los Patriots quieren su séptimo trofeo, los Seahawks van por el segundo título de la NFL. EFE

Sam Darnold, símbolo del resurgir de Seattle

Uno de los grandes focos del Super Bowl LX será Sam Darnold, quien lidera el ataque de Seattle y protagoniza una historia de perseverancia poco común en la NFL.

“Nos deja dos grandes enseñanzas. Un gran prospecto puede llegar muy joven y a un terreno que no es fértil, y necesita tiempo para madurar. Tuvo que llegar a su quinto equipo diferente para llegar a un Super Bowl. También sería el primero que con su quinto equipo pueda ganar un Super Bowl. De ese tamaño es lo de Sam Darnold", señaló Procuna.

Pasando por cinco equipos en ocho temporadas, Sam Darnold buscará la redención en el Super Bowl LX. Foto: Seattle Seahawks.

Viruega complementó el análisis, resaltando el entorno adecuado como factor clave para lograr los objetivos.

“Todos los que llegan a la NFL son jugadores que han pasado filtros y filtros. La diferencia de uno u otro puede ser un poco de talento, la disciplina, la preparación, la mentalidad, pero todos tienen talento. De lo contrario, se hubieran quedado en el camino. Este es un buen ejemplo. Llegó a una organización donde no armaban equipo. Explotó con buena organización como Minnesota y Seattle”.

Estas son las figuras de los New England Patriots y los Seattle Seahawks. EFE

Un Super Bowl con marcado acento latino

Otro elemento que distingue este partido es la presencia de seis jugadores latinos, algo impensable en décadas pasadas: Andrés Borregales (Venezuela), Christian González (Colombia), Jaylinn Hawkins (Panamá), Julian Love (México y Cuba), Elijah Arroyo (México) y Federico Maranges (Puerto Rico).

“Tienes toda la razón. Además, son presencias fundamentales. Christian González fue segundo equipo All-Pro en 2024 y Pro Bowler en 2025. Está convertido en uno de los mejores esquineros de la NFL”, manifestó Procuna.

Imagen de archivo del cornerback de los New England Patriots, Christian Gonzalez (arriba). EFE/EPA/CJ GUNTHER

“Borregales ha conectado el 81 % de sus goles de campo sumando temporada regular y playoffs. Hawkins y Love son titulares en sus respectivos equipos. No recuerdo otro Super Bowl con tanto sabor latino como este”, concluyó Procuna.