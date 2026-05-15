Seahawks y Patriots abrirán la temporada de NFL con una revancha del Super Bowl

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La campaña también incluirá nueve partidos internacionales, con sedes en ciudades como Madrid, Río de Janeiro y Ciudad de México.

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots reeditarán el Super Bowl LX en el partido inaugural de la temporada 2026 de la NFL, que se disputará el próximo 9 de septiembre en Seattle.

La NFL anunció este jueves su calendario completo de una temporada que terminará con el ‘Super Bowl’ LXI el 14 de febrero en SoFi Stadium de Los Ángeles.

THE WEEK 1 SCHEDULE 👀 pic.twitter.com/JK57YM6BTm — NFL (@NFL) May 15, 2026

Seahwaks y Patriots se verán las caras siete meses después de que Seattle ganase el título por 29-13, aunque lo hará sin el que fuera MVP del ‘Super Bowl’, Kenneth Walker III, que ha firmado con los Kansas City Chiefs.

Más allá de ese encuentro inaugural, la temporada contará con nueve partidos internacionales repartidos en siete países y cuatro continentes, incluidos encuentros en Madrid, Ciudad de México y Río de Janeiro.

Esa gira internacional arrancará con un Los Angeles Rams-San Francisco 49ers en Melbourne (Australia) el 10 de septiembre.

También se dio a conocer el programa de la tradicional jornada de Acción de Gracias, el gran día de la NFL en Estados Unidos, para la que la liga ha previsto una maratón una maratón para que las familias se reúnan en torno al pavo y al fútbol americano.

A trio of Turkey Day matchups 🦃 pic.twitter.com/LgLFu3uto2 — NFL (@NFL) May 15, 2026

La jornada comenzará con un Detroit Lions-Chicago Bears, seguirá con un Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles y concluirá con un Buffalo Bills-Kansas City Chiefs.

Además, la NFL irrumpirá por tercer año consecutivo en el Día de Navidad, habitualmente dominado por la NBA, con otra maratón de partidos que comenzará con un Chicago Bears-Green Bay Packers -una de las grandes rivalidades de la liga- y continuará con un Denver Broncos-Buffalo Bills y un Seattle Seahawks-Los Angeles Rams.