Panamá, 05 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Seattle: mucho más que una escala, una ciudad lista para brillar en el Mundial 2026

    Esta ciudad, sede del Mundial 2026, destaca por su mezcla de deporte, tecnología y naturaleza. Desde el Lumen Field hasta el histórico Pike Place Market, la ciudad ofrece un escenario ideal para la Copa del Mundo.

    Humberto Cornejo
    Seattle: mucho más que una escala, una ciudad lista para brillar en el Mundial 2026
    Área del mercado donde se puede ver parte de la ciudad. Foto: Huberto Cornejo

    Seattle no es solo una escala en el camino de la selección, sino una ciudad que por sí sola cuenta una historia poderosa. Ubicada en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, se ha convertido en uno de los centros más influyentes del país, combinando tecnología, deporte y naturaleza en un mismo escenario.

    Durante nuestra cobertura, también recorrimos algunos de sus puntos más emblemáticos. Visitamos el Lumen Field, una de las sedes confirmadas para la Copa Mundial 2026, así como el T-Mobile Park, hogar de los Seattle Mariners. Además, estuvimos en el primer Starbucks y en el histórico Pike Place Market, conocido popularmente como el Mercado de Seattle.

    Seattle: mucho más que una escala, una ciudad lista para brillar en el Mundial 2026
    Estadio de los Marineros de Seattle, que fue inaugurado en 1999. Foto: Humberto Cornejo

    Rodeada por las aguas del Puget Sound y cadenas montañosas, su paisaje le ha valido el apodo de Ciudad Esmeralda. Ese contraste entre lo urbano y lo natural se percibe en cada rincón: desde sus modernos edificios hasta sus parques y vistas abiertas, que forman parte esencial del estilo de vida local.

    Uno de sus grandes símbolos es la Space Needle, una torre construida para la Feria Mundial de 1962 que hoy define el perfil de la ciudad. Muy cerca, el Pike Place Market refleja el lado más tradicional y cotidiano, con su ambiente vibrante, productos frescos y una energía que conecta directamente con la identidad de Seattle.

    Seattle: mucho más que una escala, una ciudad lista para brillar en el Mundial 2026
    El primer Starbucks, fue abierto en 1912. Foto: Humberto Cornejo O.

    La ciudad también es protagonista en el mapa global gracias a la presencia de gigantes como Amazon, Microsoft y Boeing, que han impulsado su crecimiento económico y la han convertido en un centro clave de innovación y desarrollo tecnológico.

    Seattle: mucho más que una escala, una ciudad lista para brillar en el Mundial 2026
    Placa en el Lumen Field, que lo anuncia como una de las sedes del Mundial 2026. Foto: Humberto Cornejo

    En lo deportivo, Seattle vive con intensidad cada competencia. Equipos como los Seattle Seahawks, los Seattle Mariners y el Seattle Sounders FC forman parte del ADN de la ciudad, respaldados por aficiones apasionadas que convierten cada evento en una experiencia única. Esa tradición se proyecta aún más con su designación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que la pondrá nuevamente en el centro de la atención mundial.

    Seattle: mucho más que una escala, una ciudad lista para brillar en el Mundial 2026
    Mercado de Seattle tiene un encanto y una magia única. Foto: Humberto Cornejo O.

    En este contexto, Seattle se presenta como mucho más que un destino logístico. Es una ciudad preparada para grandes escenarios, con infraestructura de primer nivel y una identidad que mezcla modernidad y tradición.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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