Seis duelos decisivos cierran la séptima semana de la Copa Talento

La séptima semana de la Copa Talento Colegial cerrará con una cartelera de seis partidos en la categoría Sub-18. La jornada se disputará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

El primer partido del domingo será en la rama femenina entre las Legends de la Academia Hebrea y el Colegio San Agustín por el Grupo A.

Las Legends llegan en el segundo lugar del grupo con seis puntos en tres juegos. Un empate les bastará para asegurar el pase a cuartos de final.

El Colegio San Agustín está en el tercer puesto con tres puntos en tres partidos. Para alcanzar momentáneamente el segundo lugar, necesitará ganar por seis goles o más. De igual forma, un triunfo las pondría en buena posición para clasificar como uno de los mejores terceros.

El segundo cotejo de la jornada será el duelo masculino entre las Águilas del Colegio Javier y las Legends de la Academia Hebrea por el Grupo C.

Con tres puntos en cuatro partidos, las Águilas ya están eliminadas. Con cuatro unidades en la misma cantidad de juegos, los Legends tampoco tienen posibilidades de clasificar.

El tercer choque del día será en la rama femenina entre las Lions del Colegio Real y las Spartans del Colegio La Salle por el Grupo C.

Las Lions llegan en el segundo lugar del grupo con siete puntos en tres cotejos. Dada su diferencia de goles de +13, con una victoria asegurarían el primer lugar del grupo.

Las Spartans, sin opciones de avanzar como uno de los dos mejores del grupo, buscan un triunfo que les permita pelear una de las plazas de mejores terceros.

El cuarto encuentro lo disputarán los Spartans del Colegio La Salle y el Instituto Justo Arosemena (IJA) en la rama masculina por el Grupo B.

El IJA llega con siete puntos en cuatro partidos, en un triple empate por el primer lugar. Una victoria lo dejaría bien posicionado para clasificar.

Los Spartans, también con siete puntos, pero en tres partidos, podrían con un triunfo mantener el control de su destino, tanto para clasificar como para quedarse con el primer puesto del grupo más reñido.

El penúltimo partido será masculino por el Grupo B entre los Gators del Colegio St. Mary y los Fighting Owls de la Academia Interamericana.

Los Gators entran con pocas posibilidades, al tener cuatro puntos en cuatro partidos.

Los Fighting Owls, terceros con cinco puntos en tres juegos, buscarán una victoria que los mantenga vivos y controlando su propio destino.

El último choque será entre los Thunders del Instituto Atenea y los Jaguars del Metropolitan School por el Grupo D.

Los Thunders, con tres puntos en tres juegos, necesitan ganar para seguir con vida.

Los Jaguars, con ocho puntos en cuatro partidos, asegurarán el primer lugar del grupo con una victoria. El grupo ya tiene como primer clasificado a los Green Panthers del Instituto Panamericano.

Calendario de la fecha

La jornada del domingo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá está programada de la siguiente manera:

Academia Hebrea vs. Colegio San Agustín – 3:00 p.m. (Femenino)

Academia Hebrea vs. Colegio Javier – 4:05 p.m. (Masculino)

Colegio Real vs. Colegio La Salle – 5:10 p.m. (Femenino)

Colegio La Salle vs. Instituto Justo Arosemena – 6:15 p.m. (Masculino)

Colegio St. Mary vs. Academia Interamericana – 7:20 p.m. (Masculino)

Instituto Atenea vs. Metropolitan School – 8:30 p.m. (Masculino)