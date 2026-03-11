Seis futbolistas de Irán piden asilo tras la Copa de Asia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Seis jugadoras de la selección femenina de Irán pidieron asilo en Australia tras la Copa de Asia, mientras el resto del equipo viajó a Malasia.

La selección femenina de fútbol de Irán se ha dividido entre Australia y Malasia después de concluir en el país oceánico su participación en la Copa de Asia. Mientras al final seis integrantes se han quedado asiladas en el país austral, el resto viajó a Kuala Lumpur para en principio regresar a Irán.

🇦🇺🇮🇷 ÚLTIMA HORA: Cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán recibirán asilo en Australia.

Solicitaron visados humanitarios tras participar en la Copa de Asia y temer represalias al regresar.

Fueron trasladadas a un lugar seguro con apoyo policial. ⚽✈️ #Fútbol… pic.twitter.com/eD9BeHEJ74 — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) March 9, 2026

Según la agencia pública de noticias Bernama, un oficial de la Embajada de Irán en Malasia confirmó que las deportistas que salieron de Australia (una veintena) aterrizaron en el país del Sudeste Asiático este miércoles e indicó que está previsto que regresen a Irán, sin fijar una fecha.

EFE ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la Embajada iraní.

Un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol dijo a EFE que las mujeres permanecerán en Malasia “hasta que se confirmen los preparativos de su próximo viaje”, sin especificar más.

Este indicó que partieron de la ciudad australiana de Sídney en un vuelo con destino Kuala Lumpur la noche local del martes.

🚨 ¡URGENTE! La selección femenil de fútbol iraní llegó a Malasia, rodeada de funcionarios y entrenadoras, para abordar su último vuelo a Irán. Sin embargo, su regreso a casa está envuelto en incertidumbre y miedo, ya que enfrentan amenazas de muerte por no entonar el himno… pic.twitter.com/EvT1n7y1d2 — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) March 11, 2026

Las deportistas, que llegaron a Australia antes del inicio de la guerra en Irán, fueron objeto de polémica al no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato contra la selección de Corea del Sur, aunque sí lo entonaron en su segundo y tercer partidos, y fueron tildadas de “traidoras” en una televisión iraní.

Seis asiladas

Australia informó el martes de que había concedido visados humanitarios a cinco futbolistas iraníes que solicitaron asistencia para no tener que regresar a su país de origen tras quedar eliminadas del torneo Copa de Asia el fin de semana.

El anuncio se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a Camberra (Australia) que proporcionara asilo a las deportistas iraníes y que, si no lo hacía, las refugiaría Washington. Horas más tarde, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que había hablado por teléfono con Trump.

Later in the evening, they were reunited with their five teammates who had made the same decision the night before.



They will be safe here. They will be at home here. They are welcome here in Australia. pic.twitter.com/6jjtPmYgLX — Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026

Otra jugadora y una integrante del cuerpo técnico de la selección se sumaron a pedir asilo, si bien una de ellas decidió finalmente no quedarse en el país, según el ministro australiano de Interior, Tony Burke, que hoy declaró a medios locales:

“Mis funcionarios se aseguraron de que esta fuera su decisión y se hicieron todas las preguntas que se debían hacer”.

Ofertas de Australia y Trump

El Brisbane Roar, club de la primera división australiana, publicó hoy en X: “Para Fatemeh, Zahra, Zahra, Atefeh, Mona y cualquiera de sus compañeras de equipo que estén construyendo una nueva vida aquí en Australia: Brisbane alberga una de las comunidades futbolísticas más apasionadas del país, y la familia Roar tiene un gran corazón. Nos honraría abrir nuestras puertas y ofrecerles un lugar donde entrenar, jugar y sentirse parte de la comunidad”.

Like many Australians, everyone at Brisbane Roar FC has been watching the story of the Iran women's national football team players now here in Queensland with immense admiration.



These are elite footballers — passionate, talented women who love the game just as deeply as we do.… pic.twitter.com/vwxMZ4syu0 — Brisbane Roar FC (@brisbaneroar) March 10, 2026

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la selección masculina iraní es “bienvenida a competir” en el Mundial 2026, que comenzará dentro de poco más de tres meses, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Ambos se reunieron el martes “para hablar del estado de los preparativos” de cara al evento deportivo, según la publicación del presidente de la FIFA.

FIFA President Gianni Infantino:



"This evening, I met with the President of the 🇺🇸 United States, Donald J. Trump to discuss the status of preparations for the upcoming FIFA World Cup, and the growing excitement as we are set to kick off in just 93 days.



"We also spoke about… — FIFA Media (@fifamedia) March 11, 2026

“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, indicó.