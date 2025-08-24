Seis partidos, seis blanqueadas en la apertura de la LigaW

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La primera jornada de la categoría Sub-16 de la LigaW trajo victorias contundentes, apretadas y por la mínima, pero sobre todo, blanqueadas. Fueron 18 goles en seis partidos que dejaron claro que será una temporada histórica en la LigaW.

Dobletes de Martínez y Hoffman impulsan a las Dolphins de la ISP sobre Brader Raiders

Las Dolphins de la ISP consiguieron una victoria contundente contra las Raiders del Brader por 5-0. Suzanne Hoffman marcó el gol inaugural al 4’.

Quince minutos después, al 19’, Agustina Martínez De Hoz anotó el primero de sus dos goles, y al 25’ volvió a marcar para poner el partido 3-0.

El dominio de la ISP continuó en la segunda parte: Hoffman firmó su segundo tanto al 37’ y Emily Hoffman cerró la goleada al 50’.

Instituto Enrico Fermi debuta en LigaW con blanqueada ante Colegio San Agustín

El esperado debut del Instituto Enrico Fermi terminó con una victoria 2-0 sobre el Colegio San Agustín.

Juanita Ibañez entró en la historia anotando el primer gol del Fermi en LigaW, mientras que Lia Montenegro selló el triunfo al 44’.

13 minutos brillantes elevan a Fighting Owls sobre Mustangs

Las Fighting Owls de la AIP golearon 4-0 a las Mustangs del Panamerican School gracias a un arranque fulminante.

Alessa Shahani abrió el marcador al 5’ y asistió a Athena Parilli al 8’ para el 2-0.Al 13’, Sara Rodríguez sentenció con el 3-0, y Parilli completó su doblete al 33’.

Tres goles en cinco minutos impulsan a Lions sobre Eagles

Las Lions del Colegio Real necesitaron solo cinco minutos para arrollar 4-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá.

Ana Belisa Pérez abrió al 10’; luego Isabella Dos Santos anotó dos veces seguidas (12’ y 14’) con asistencias de Gabriela Rodríguez. La propia Rodríguez cerró al 50’.

Dos minutos y dos goles bastan para que Águilas derroten a Dragons

Las Águilas del Colegio Javier vencieron 2-0 a las Dragons del Balboa Academy en apenas dos minutos de inspiración.

María José Martínez De Salinas Trejos marcó al 17’ y, un minuto después, Yvanna Isabella Rodríguez Díazaseguró la victoria.

Jaguars derrotan a Spartans por la mínima

En un duelo defensivo, las Jaguars del Metropolitan School vencieron 1-0 a las Spartans de La Salle.

El único gol llegó al 48’, obra de María Duarte De Oliveira, asistida por Ana Sofía Koefoed-Hansen.

Próximos partidos

La LigaW Sub-16 volverá el sábado 30 de agosto con cuatro partidos en el Yappy Park:

Colegio Real vs. Academia Interamericana – 8:30 a.m.

Instituto Enrico Fermi vs. El Colegio de Panamá – 9:30 a.m.

Balboa Academy vs. Colegio Brader – 10:30 a.m.

ISP vs. Metropolitan School – 11:30 a.m.