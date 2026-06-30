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    Béisbol

    Selección de béisbol de Panamá arranca entrenamientos rumbo a Santo Domingo 2026

    El béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 31 de julio al 7 de agosto.

    Humberto Cornejo
    Selección de béisbol de Panamá arranca entrenamientos rumbo a Santo Domingo 2026
    Alberto Macré en el entrenamiento de la selección de béisbol. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La selección nacional mayor de béisbol de Panamá inició oficialmente su preparación con miras a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 31 de julio al 7 de agosto de 2026.

    El equipo trabaja bajo la dirección del experimentado Alberto Macré y comenzó sus entrenamientos en las instalaciones de la Academia Mariano Rivera, en La Chorrera.

    El elenco nacional tendrá que enfrentar a selecciones como República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Curazao, Nicaragua y México.

    El formato de competencia será de todos contra todos en una sola vuelta. Las dos mejores selecciones de la tabla disputarán la medalla de oro, mientras que las selecciones ubicadas en la tercera y cuarta posición pelearán la presea de bronce.

    La novena panameña mantendrá sesiones de entrenamiento en horario matutino, con un enfoque en su preparación física, técnica y táctica, de cara a su debut en el certamen regional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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