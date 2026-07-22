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    Ciclismo

    Selección de ciclismo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

    La selección de ciclismo de Panamá competirá en las pruebas de contrarreloj, ruta y MTB.

    Humberto Cornejo
    Selección de ciclismo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
    Selección de ciclismo de Panamá. Foto: Cortesía/Fepaci

    La selección de ciclismo de Panamá emprendió su viaje hacia Santo Domingo, República Dominicana, donde competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    En la modalidad de ruta masculina, la representación panameña estará integrada por Carlos Samudio, Roberto González, Bolívar Espinosa y Christofer Jurado, quienes tendrán la misión de disputar tanto la contrarreloj individual como la prueba de ruta.

    Por su parte, el equipo femenino estará conformado por Wendy Ducreux, Noemy Atencio y Maraya López, quienes competirán en las pruebas de contrarreloj y ruta.

    En el ciclismo de montaña, Panamá contará con Roberto Herrera, quien participará en la modalidad de Cross-Country Olímpico (MTB XCO). El ciclista se incorporará directamente a la sede de competencia el próximo 28 de julio.

    La actividad para la delegación panameña comenzará el sábado 25 de julio con las pruebas de contrarreloj individual. En la rama femenina, Wendy Ducreux y Noemy Atencio recorrerán un trazado de 30 kilómetros, mientras que Carlos Samudio y Bolívar Espinosa afrontarán la prueba masculina sobre una distancia de 40 kilómetros.

    Las competencias continuarán el sábado 1 de agosto con la prueba de ruta femenina, en la que Wendy Ducreux, Noemy Atencio y Maraya López enfrentarán un recorrido de 123 kilómetros. Ese mismo día, Roberto Herrera también verá acción en la prueba de MTB XCO.

    La participación del ciclismo panameño concluirá el domingo 2 de agosto con la prueba de ruta masculina, en la que Carlos Samudio, Roberto González, Bolívar Espinosa y Christofer Jurado buscarán destacar en un circuito de 169 kilómetros.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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