Selección de Costa Rica aparta a jugadores vinculados a incidente con disparos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico Fernando ‘Bocha’ Batista sacó de la convocatoria a Kenneth Vargas y Warren Madrigal por su implicación en el escándalo de Alejandro Bran.

El mediocampista Alejandro Bran, el extremo Kenneth Vargas y el delantero Warren Madrigal fueron separados de la selección de fútbol de Costa Rica debido a su presunta vinculación con un incidente violento ocurrido en las afueras de un bar.

Los hechos, que actualmente son investigados por las autoridades, ocurrieron durante la madrugada del lunes en las cercanías de un local ubicado en Montes de Oca, al este de San José.

Según reportes preliminares divulgados por medios costarricenses, el vehículo en el que se trasladaba Bran recibió varios impactos de bala luego de un supuesto altercado dentro del bar. En el suceso, no se reportaron personas heridas.

En horas de la mañana, la Federación Costarricense de Fútbol anunció inicialmente la salida de Bran, jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Luego, la medida fue extendida a Vargas, también integrante de dicho club, y a Madrigal, quien milita en el Nashville SC.

A través de un comunicado, la federación indicó que la decisión del cuerpo técnico encabezado por el entrenador argentino Fernando Bocha Batista responde a los lineamientos disciplinarios establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales. ‘Bocha’ Batista llegó en febrero de 2026 como seleccionador de Costa Rica para liderar un nuevo ciclo con la mira puesta en el Mundial 2030.

“La disciplina y el respeto a las normas son pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores forman parte de la responsabilidad que implica representar al país”, señaló la entidad.

El incidente ocurrió pocas horas antes del inicio de los entrenamientos de Costa Rica de cara a los partidos amistosos contra Colombia, programado para el próximo lunes en Bogotá, y frente a Inglaterra el 10 de junio en Estados Unidos.

Por su parte, Alajuelense también ha informado en las últimas horas sobre la separación temporal de Bran y Vargas del plantel.