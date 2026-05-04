Panamá, 04 de mayo del 2026

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    COPA DEL MUNDO

    Selección de Panamá cerrará preparación ante Bosnia en St. Louis

    Panamá cerrará su preparación mundialista ante Bosnia y Herzegovina, en un amistoso clave antes del debut frente a Ghana.

    Jaime Heilbron Ortega
    Selección de Panamá cerrará preparación ante Bosnia en St. Louis
    Panamá enfrentará a Bosnia en un amistoso el 6 de junio. EFE.

    La selección de fútbol de Panamá cerrará su preparación rumbo a la Copa del Mundo enfrentando a Bosnia y Herzegovina, verdugo de Italia, el próximo 6 de junio en el Energizer Park de St. Louis, Missouri (Estados Unidos). Así lo confirmó la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) mediante un comunicado.

    La posibilidad de este partido venía tomando fuerza desde que la selección europea, con Edin Džeko como su principal referente, eliminó a Italia en la repesca europea a finales de marzo. En un inicio, el rumor sobre el último amistoso de los dirigidos por Thomas Christiansen, a disputarse en suelo norteamericano, apuntaba a que el rival sería Italia, tetracampeona del mundo.

    Esa opción quedó descartada tras el nuevo fracaso italiano, que extendió su ausencia mundialista a al menos 16 años. En su lugar, los canaleros enfrentarán a una Bosnia y Herzegovina ordenada, técnica y competitiva, que representará un último gran examen antes del debut mundialista el 17 de junio ante Ghana.

    Se trata de un amistoso que beneficia a ambos equipos. Panamá se medirá en el Grupo L ante potencias europeas como Inglaterra y Croacia, mientras que Bosnia y Herzegovina integrará el Grupo B, encabezado por Canadá, selección de la Concacaf.

    Antes de este compromiso, los dirigidos por Christiansen disputarán otros dos amistosos. El 31 de mayo visitarán a Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en lo que será el partido de despedida del pentacampeón del mundo, y el 3 de junio recibirán a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández, en la despedida de la Marea Roja.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


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