Selección de Panamá llega a Surinam para debutar en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf

Los 24 jugadores convocados de la Selección de Fútbol de Panamá ya se encuentran en Surinam para disputar el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial.

El equipo viajó en un vuelo chárter y, según informó el gerente de selecciones nacionales, Christian Núñez, el trayecto hacia el hotel de concentración fue ágil y seguro.

“Los jugadores vinieron de una manera cómoda, salieron muy rápido del aeropuerto y el traslado al hotel fue expedito, veníamos con cuatro escoltas”, detalló Núñez.

El directivo también adelantó que existe una alta probabilidad de que Panamá juegue con el uniforme rojo, tomando en cuenta que la selección de Surinam usará el blanco en condición de local.

Antes de viajar, la selección nacional realizó este martes su tercer y último entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández.

El partido entre Surinam y Panamá abrirá la acción del Grupo A de la Fase Final de las Eliminatorias y se disputará este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. hora de Panamá).

Posteriormente, la Roja se preparará para su segundo compromiso, cuando reciba a Guatemala el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.