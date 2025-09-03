Panamá, 03 de septiembre del 2025

    CAMINO AL MUNDIAL 2026

    Selección de Panamá llega a Surinam para debutar en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf

    Guillermo Pineda G.
    Selección de Panamá llega a Surinam para debutar en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf
    Édgar Yoel Bárcenas, convocado por el DT Christiansen para los próximos encuentros de La Sele. LP Guillermo Pineda

    Los 24 jugadores convocados de la Selección de Fútbol de Panamá ya se encuentran en Surinam para disputar el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial.

    Adalberto Carrasquilla y José Córdoba están listos para enfrentar a Surinam

    El equipo viajó en un vuelo chárter y, según informó el gerente de selecciones nacionales, Christian Núñez, el trayecto hacia el hotel de concentración fue ágil y seguro.

    “Los jugadores vinieron de una manera cómoda, salieron muy rápido del aeropuerto y el traslado al hotel fue expedito, veníamos con cuatro escoltas”, detalló Núñez.

    Selección de Panamá llega a Surinam para debutar en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf
    Orlando Mosquera, portero de la selección de fútbol de Panamá. LP Guillermo Pineda
    Selección de Panamá llega a Surinam para debutar en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf
    Aníbal Godoy, y a su lado, el DT Thomas Christiansen. LP Guillermo Pineda

    El directivo también adelantó que existe una alta probabilidad de que Panamá juegue con el uniforme rojo, tomando en cuenta que la selección de Surinam usará el blanco en condición de local.

    Selección de Panamá llega a Surinam para debutar en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf
    Selección de Panamá llega a Surinam para debut en Eliminatorias de Concacaf. LP Guillermo Pineda

    Antes de viajar, la selección nacional realizó este martes su tercer y último entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández.

    El partido entre Surinam y Panamá abrirá la acción del Grupo A de la Fase Final de las Eliminatorias y se disputará este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. hora de Panamá).

    Posteriormente, la Roja se preparará para su segundo compromiso, cuando reciba a Guatemala el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

