Selección de Surinam entrena en Panamá a puertas cerradas y con serias bajas en ataque

La Selección de Surinam aterrizó en la capital panameña la tarde del sábado con una mezcla de alivio y determinación. Tras rescatar un empate 1-1 frente a Guatemala en Paramaribo, el equipo dirigido por Stanley Menzo se mantiene invicto en las eliminatorias mundialistas y afrontará este martes 14 de octubre a Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un duelo clave por la cima del Grupo A.

Con 5 puntos en tres jornadas, los mismos que Panamá, Surinam ha sorprendido por su estilo ofensivo y su capacidad para competir de igual a igual ante selecciones con más historia en la región. Sin embargo, el entrenador neerlandés de origen surinamés no esconde su preocupación por las bajas físicas que le complican el armado del once titular.

“Tuvimos un partido exigente ante Guatemala y ahora hay jugadores tocados. Uno de nuestros delanteros principales está lesionado y otros arrastran golpes. Es una pena, porque eso te reduce las opciones en el frente de ataque”, explicó Menzo en conferencia posterior al empate en Paramaribo.

El técnico hacía referencia a Jay-Roy Grot, quien arrancó como titular en el eje ofensivo pero no salió a jugar el segundo tiempo por molestias musculares. En su lugar ingresó Djenairo Daniels, que apenas pudo mantenerse en cancha 20 minutos antes de cederle su puesto a Gleofilo Vlijter.

“Con Jay-Roy buscábamos un delantero que pudiera retener la pelota en el área, alguien fuerte físicamente que nos diera presencia. Cuando se resintió, perdimos esa referencia. Djenairo hizo un gran esfuerzo, pero también terminó golpeado. No tenemos un problema de delanteros, pero sí menos alternativas de las que quisiéramos”, reconoció el técnico.

En ataque, Richonell Margaret fue uno de los más activos por la banda izquierda, aunque fue sustituido en el minuto 86 por Virgil Misidjan, quien terminaría siendo decisivo al marcar el gol del empate al 90+4.

“A veces hay que estar contento con un punto”, reflexionó Menzo. “El partido se puso cuesta arriba, Guatemala se cerró muy bien y fue difícil encontrar espacios. Pero el equipo nunca se rindió. Virgil entró fresco, con mentalidad agresiva, y aprovechó la última oportunidad”.

El cambio más arriesgado del partido llegó en el tramo final, cuando Jean-Paul Boëtius, mediapunta del Darmstadt alemán, ingresó por el central Stefano Denswil en busca de mayor volumen ofensivo. Menzo explicó que fue una apuesta consciente:

“Ellos (Guatemala) se metieron atrás, así que decidimos quitar un defensa y sumar un creador más. Queríamos mantener la presión en su campo, sabiendo que podíamos quedar expuestos. Al final, ese riesgo valió la pena”.

Más allá de la satisfacción por el punto, el técnico reconoció que su equipo deberá elevar el ritmo de juego si quiere competir en el Rommel Fernández, donde Panamá viene de vencer 1-0 a El Salvador.

“Tuvimos mucha posesión, pero nuestro ritmo de circulación fue lento. Cuando aceleramos, los extremos quedaron uno contra uno. En Panamá necesitamos mantener ese ritmo todo el partido. Ellos presionan alto, son intensos y peligrosos en transición. No podemos dormirnos con la pelota”, advirtió.

Menzo también tuvo palabras para su rival del martes, la selección dirigida por Thomas Christiansen.

“Panamá está jugando muy bien, sobre todo en casa. Es un equipo estructurado, con jugadores que saben cuándo presionar y cuándo esperar. Pero nosotros no viajamos para defendernos. Vamos a jugar con nuestra identidad, con el balón y con valentía. Si somos inteligentes, podemos competirles”.

La selección surinamesa, que entrenó el domingo en Yappy Park a puerta cerrada y este lunes hará el reconocimiento oficial del estadio Rommel Fernández, se mantiene enfocada en seguir sumando.

“Estamos en una posición que muchos no esperaban. Cada punto cuenta. Panamá será un desafío distinto, pero este grupo tiene carácter. Lo importante es seguir creciendo, sin perder nuestra forma de jugar”, cerró el entrenador.

El duelo entre Panamá y Surinam, que se disputará a las 8:00 p.m., marcará el cierre de la ventana clasificatoria de octubre. Ambos equipos llegan empatados en puntos, y el choque podría definir el liderazgo absoluto del grupo.