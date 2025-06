Selección femenina de fútbol de Panamá sube al puesto 57 en el ránking FIFA

La selección femenina de fútbol de Panamá se ubicó en la posición 57 del ránking FIFA correspondiente al mes de diciembre.

La Roja, que es dirigida por María Antonia Toña Is Piñera, ascendió tres puestos en comparación al ránking de agosto en la que estuvo en el puesto 60.

Precisamente, con Is Piñera el conjunto istmeño cerró invicto el año, al obtener una marca de tres victorias y un empate, en los primeros cuatro partidos con la selección.

