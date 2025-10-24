Selección femenina de Panamá afina detalles contra Perú

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección femenina de fútbol de Panamá ya se encuentra en territorio peruano de cara al partido amistoso frente al representativo de ese país, que se disputará el próximo 28 de octubre en el estadio Félix Castillo Tardío, a partir de las 4:00 p.m.

“La preparación ha sido muy buena. Ya empiezan las eliminatorias para el Mundial y creo que ha sido muy bueno estar aquí, en muy buenas canchas, estar todas juntas para terminar de conformar un buen grupo”, dijo Arlén Hernández, quien también se refirió al rival.

¡PRIMER ENTRENAMIENTO EN PERÚ🇵🇪!#PanamáMayor🇵🇦 completó este miércoles su primera sesión de entrenamiento en la ciudad de Chincha, Perú🇵🇪.



Las postales📸 de la sesión en el 🏟️Centro de Alto Rendimiento de la Federación Peruana de Fútbol.

“Hemos jugado la última vez también con Bolivia hace poco y creo que son jugadoras y selecciones que son muy fuertes físicamente, siempre están metiéndole. Creo que eso nos va a ayudar a nosotras para llegar a un nivel, a exigirnos físicamente también”.

Este partido forma parte de la preparación de cara a las eliminatorias mundialistas, que iniciarán el próximo 30 de noviembre, cuando Panamá se mida ante Curazao.

¡PANAMÁ SUB-17 CONOCE SUS RIVALES!



La Selección Sub-17 Femenina ya conoce a sus rivales de grupo para la Primera Ronda de las Clasificarorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026.



📝 Conoce más: https://t.co/tMOwpbWl8b#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/8iRHpJgYWx — FEPAFUT (@fepafut) October 22, 2025

“Creo que todas compartimos el mismo sueño. Hay jugadoras nuevas en este proceso, pero creo que todas tenemos la ambición de ir al Mundial. Es una obligación para nosotras porque es una meta que nos trazamos nosotras mismas”, manifestó Hernández.

La Roja quedó en el Grupo E del Campeonato W como cabeza de serie, junto a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Aruba y la propia Curazao. Para lograr la clasificación al Mundial, deberá avanzar hasta las semifinales.

¡EN PERÚ🇵🇪!#PanamáMayor🇵🇦 ya se encuentra instalada en el CAR de la selección peruana en la ciudad de Chincha👊🏼.



Esta tarde el equipo cumplirá con su primer entrenamiento.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/QqOCP1xIoC — FEPAFUT (@fepafut) October 22, 2025

De conseguir el objetivo, sería la segunda Copa del Mundo femenina para Panamá, tras haber competido en la edición Australia y Nueva Zelanda 2023. La próxima edición se disputará en Brasil 2027.