Panamá, 24 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatoria Mundialista

    Selección femenina de Panamá afina detalles contra Perú

    Humberto Cornejo
    Selección femenina de Panamá afina detalles contra Perú
    Jugadoras de la selección femenina durante un entrenamiento en Perú. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección femenina de fútbol de Panamá ya se encuentra en territorio peruano de cara al partido amistoso frente al representativo de ese país, que se disputará el próximo 28 de octubre en el estadio Félix Castillo Tardío, a partir de las 4:00 p.m.

    “La preparación ha sido muy buena. Ya empiezan las eliminatorias para el Mundial y creo que ha sido muy bueno estar aquí, en muy buenas canchas, estar todas juntas para terminar de conformar un buen grupo”, dijo Arlén Hernández, quien también se refirió al rival.

    “Hemos jugado la última vez también con Bolivia hace poco y creo que son jugadoras y selecciones que son muy fuertes físicamente, siempre están metiéndole. Creo que eso nos va a ayudar a nosotras para llegar a un nivel, a exigirnos físicamente también”.

    Este partido forma parte de la preparación de cara a las eliminatorias mundialistas, que iniciarán el próximo 30 de noviembre, cuando Panamá se mida ante Curazao.

    “Creo que todas compartimos el mismo sueño. Hay jugadoras nuevas en este proceso, pero creo que todas tenemos la ambición de ir al Mundial. Es una obligación para nosotras porque es una meta que nos trazamos nosotras mismas”, manifestó Hernández.

    La Roja quedó en el Grupo E del Campeonato W como cabeza de serie, junto a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Aruba y la propia Curazao. Para lograr la clasificación al Mundial, deberá avanzar hasta las semifinales.

    De conseguir el objetivo, sería la segunda Copa del Mundo femenina para Panamá, tras haber competido en la edición Australia y Nueva Zelanda 2023. La próxima edición se disputará en Brasil 2027.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Días libres en noviembre: feriados y pagos por fiestas patrias en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este miércoles 22 de octubre. Leer más
    • AIG multa con $6.4 millones a Ufinet y anula contrato firmado por Luis Oliva. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • Corredores Norte y Sur: ¿Por qué los panameños siguen pagando peaje si el Estado ya los compró?. Leer más
    • Advierten que el proyecto que permite el perdón de la víctima incluye delitos que no pueden ser perdonados por ley. Leer más