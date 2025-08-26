Selección Juvenil de Panamá viajará a Japón con preparación e ilusión para disputar la Copa Mundial de Béisbol Sub-18

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección Juvenil de Panamá emprenderá este lunes 1 de septiembre el viaje rumbo a Okinawa, Japón, donde representará al país en la XXXII Copa Mundial de Béisbol Sub-18, organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

El trayecto, que incluirá escalas en la Ciudad de México y Tokio, tendrá una duración aproximada de 30 horas, según informó Jaime Robinson, presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Durante el acto de entrega de uniformes y del pabellón nacional al capitán Ricardo Acosta, Robinson destacó la preparación del equipo.

“El equipo está preparado y vamos a traer buenos resultados”, afirmó el presidente de la Fedebeis.

El roster de Panamá está conformado por 20 peloteros:

Lanzadores: Joel González Barba, Joel González Godoy, Carlos Guerrero, Joshua Martínez, Roderick Medina, Juan Ortega, José Serva y Héctor Aguilar.

Receptores: Juan Rujano y Yadier Fuentes.

Cuadro interior: Ricardo Acosta, William Cutshall, Daniel Méndez, Caleb Rivera y Michael Nieto.

Jardineros: Juan Caballero, Carlos Castillo, Luis Rivera y Aníbal Sánchez.

Utility: Lenín Quintero.

El torneo se disputará del 5 al 14 de septiembre y será en el Cellular Naha Stadium, donde Panamá abrirá contra Estados Unidos, actual subcampeón, el 5 de septiembre a las 10:30 a.m. hora local (8:30 p.m. del 4 de septiembre en Panamá). El zurdo santeño José Serva será el encargado de iniciar en la lomita.

Panamá integra el Grupo B, junto a Estados Unidos (nº 3 del ranking), China Taipei (nº 2), Australia (nº 10), Alemania (nº 18) y China (nº 19).

El formato del certamen establece que los tres primeros de cada grupo avanzan a la “súper ronda”, de la cual saldrán los cuatro semifinalistas.

La novena istmeña, dirigida por Carlos César Maldonado, llega a esta cita tras un sólido desempeño en el Torneo Clasificatorio de las Américas WBSC 2024, donde logró la medalla de plata al caer en la final ante Estados Unidos, pero con victorias de peso sobre Nicaragua en cuartos de final y Cuba en semifinales.

Actualmente ubicada en la posición 9 del ranking mundial, Panamá acumula 15 participaciones en la categoría Sub-18. Sus mejores resultados fueron los cuartos lugares alcanzados en 1984 y 1999. En la edición de 2023, el equipo finalizó en el séptimo puesto.